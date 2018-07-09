Justin Bieber ve Hailey Baldwin nişanlandı

Pop şarkıcısı Justin Bieber, ABD basınında çıkan haberlere göre, geride bıraktığımız cumartesi akşamı model sevgilisi Hailey Baldwin’le nişanlandı.

Yaklaşık iki yıl önce kısa süreli bir beraberlik yaşayan ikili ayrılık kararı almıştı. Geride bıraktığımız ay halka açık bir yerde göz önüne çıkan ve herkesin gözü önünde öpüşen çift, Bahamalar’da ilişkilerini bir üst basamağa taşıdı.

24 yaşındaki Bieber’ın 21 yaşındaki nişanlısına son derece çarpıcı bir nişan yüzüğü taktığı sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafta net bir şekilde görülüyor. Gözlerden uzaktaki bu nişandan bir gün sonra Hailey’in oyuncu babası Stephen Baldwin sosyal medya hesabından kızını ve Bieber’ı tebrik eden bir mesaj yazdığı görüldü.

Kanada doğumlu şarıkcı Justin Bieber uzun yıllar şarkıcı ve aktris Selena Gomez ile birlikte olmuş ve ikilinin evleneceğine kesin gözüyle bakılır olmuştu.