  • BIST 88.947
  • Altın 146,010
  • Dolar 3,6292
  • Euro 3,8822
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKARegaip kandiliniz mübarek olsun

Justin Bieber fena yakalandı!

»
Justin Bieber fena yakalandı!
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, çapkınlık turlarına devam ediyor

Justin Bieber, önceki gün Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir otomobilin arka koltuğunda görüntülendi.
 
Alkollü olduğu görülen 23 yaşındaki şarkıcı ve samimi bir şekilde görüntülendiği esmer güzel, bir otelden çıkıp kendilerini bekleyen araca bindiler. 
 
Elini genç kızın omuzuna atan Justin Bieber, daha sonra onu kendine doğru çekti. Bir ara öpüşecek kadar yakınlaşan çift, fotoğraflarının çekildiğini fark edince kısa bir şaşkınlık yaşadı.
 
Bieber'ın yanındaki genç kız, görüntülenmekten rahatsız olup yüzünü gizlemeye çalıştı.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Aşk Uykusu' gala yaptı!31 Mart 2017 Cuma 16:10
  • Düdük Necmi'de vefat etti!31 Mart 2017 Cuma 16:05
  • Hanım ağa çakır keyif!31 Mart 2017 Cuma 16:03
  • Kösem Sultana Doğum Günü Sürprizi31 Mart 2017 Cuma 15:49
  • Ünlü model çıldırdı31 Mart 2017 Cuma 15:12
  • Kutsi'nin sevgilisi ölümden döndü!31 Mart 2017 Cuma 14:59
  • Serdar Ortaç ‘Hadi Be’ Dedirtti…31 Mart 2017 Cuma 14:55
  • Aleyna Tilki’den Büyük Açıklamalar: “Seneye Dünya Starı Benim”30 Mart 2017 Perşembe 14:09
  • 'Tatlım Tatlım' için sinema kapattılar30 Mart 2017 Perşembe 13:59
  • Hiçbir iş yapmıyor haber oluyor30 Mart 2017 Perşembe 13:56
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim