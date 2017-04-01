Justin Bieber, önceki gün Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir otomobilin arka koltuğunda görüntülendi.
Alkollü olduğu görülen 23 yaşındaki şarkıcı ve samimi bir şekilde görüntülendiği esmer güzel, bir otelden çıkıp kendilerini bekleyen araca bindiler.
Elini genç kızın omuzuna atan Justin Bieber, daha sonra onu kendine doğru çekti. Bir ara öpüşecek kadar yakınlaşan çift, fotoğraflarının çekildiğini fark edince kısa bir şaşkınlık yaşadı.
Bieber'ın yanındaki genç kız, görüntülenmekten rahatsız olup yüzünü gizlemeye çalıştı.
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Justin Bieber fena yakalandı!
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, çapkınlık turlarına devam ediyor
Justin Bieber, önceki gün Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir otomobilin arka koltuğunda görüntülendi.
Etiketler: Justin Bieber
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