JULİEANNA GODDARD SAHİLİ BİRBİRİNE KATTI

Antalya'da güneşlenen Julieanna Goddard yerli ve yabancı erkeklerin ilgi odağı oldu.

Hacimli kalçası ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken güzel güneşlendiği esnada onu izlemek isteyen bir grup erkek arasında arbede çıktı. Olaylar karşısında yalnızca gülümsemekle yetinen Goddard daha sonra kaldığı otele doğru harakete geçti.