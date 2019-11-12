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JOSEPH ADLI MARKANIN ÇIKARDIĞI ‘GALOŞ’A BENZER BOTLAR 4000 TL’YE SATILIYOR

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JOSEPH ADLI MARKANIN ÇIKARDIĞI ‘GALOŞ’A BENZER BOTLAR 4000 TL’YE SATILIYOR
İngiliz moda evi Joseph'in koleksiyonuna eklediği galoşa benzer kovboy botu, hem tarzıyla hem de fiyatıyla herkesi şoka uğrattı. 4000 TL'ye satılan bot, markaya gelen tepkiler sonucunda şu an 740 TL'ye düştü...

Hayatımızın her anında karşımıza çıkan galoşlar, şimdi de ünlü bir İngiliz markası olan Joseph’e ilham verdi. 2020 Kış koleksiyonuna eklediği mavi kovboy botlarını piyasaya süren marka, muhtemelen dünya çapında bu kadar ses getireceğini tahmin etmiyordu.

Sanki galoşu ayağınızda unutmuşsunuz gibi bir görünüme sahip olan bot, önce TK Maxx sitesinde 500 sterline, yaklaşık 4000 bin TL’ye satışa çıktı. Özellikle sosyal medyadan öyle tepkiler geldi ki, marka bir anda botu 100 sterline yani 750 TL’ye düşürdü.

1966’da kurulan İngiliz markasının bu tasarımı satamadığı için TK Maxx alışveriş sitesine verdiği söyleniyor. Öyle ki pek çok ürün, şayet satılmıyorsa, fiyatının altında bu sitede satışa çıkıyor. Ne var ki burada da pek satılacak gibi görünmüyor…

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