JOSEF SURAL'IN AİLESİNE ÖDENECEK TAZMİNAT BELLİ OLDU

Alanyaspor'un trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Çek futbolcusu Josef Sural'ın ailesine vefat tazminatı ödenecek.

Uzmanların Sural için yaptığı tahmini hesaplamaya göre ödenecek tazminat 100 milyon lira civarında olacak.

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, "100 milyon liralık kaza" başlığıyla Sural'ın ölümü sonrasında ödenmesi beklenen 100 milyon liranın sadece 620 bin lirasını sigortanın karşılayacağını, 99 milyon lirayı kazayı yapan minibüsün şirketi ödemek zorunda kalacağını yazdı. Uzmanların, "Tek başına trafik sigortası yeterli değil" uyarısını köşesine taşıyan Doğan, konunun sigorta boyutunu ele aldı. Doğan, uzmanların hesaplamalarına yer verdiği köşesinde şunları kaydetti:

Özel minibüsün zorunlu trafik sigortası, zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası ve kasko sigortası olmak üzere 3 sigortası bulunuyor. Kazada hayatını kaybeden futbolcunun ailesine vefat tazminatı diğer adıyla destekten yoksun kalma tazminatı trafik sigortasından ödenecek. Ancak önce hukuki olarak tazminat tutarı hesaplanacak. Bu hesap; ölen kişinin yaşı, maddi durumu, aylık geliri, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sayısı, bu kişilerin yaşı, gelirlerinin olup olmadığı, çocukların olası eğitim masrafları, eşinin geçim giderleri gibi birçok kritere göre yapılıyor. Hesabın sonucu ne çıkarsa çıksın sigortadan limit dahilinde vefat tazminatı ödeniyor ki, 2019 yılı için bu rakam kişi başına 360 bin lira.

"MAĞDUR OLAN TARAF TAZMİNATIN TAMAMINI ALAMAYACAK"

Bu tazminat kazada kusurlu olan minibüsün sahibi olduğu şirketten tahsil edilecek. Trafik sigortası var, dolayısıyla tazminatın 360 bin lirasını sigorta şirketi ödeyecek. Minibüsün kasko sigortasının içinde 100 bin lira limitli ihtiyari mali mesuliyet teminatı da var. Bir 100 bin lira da buradan ödenecek. Yurt içi ve yurt dışı yolcu taşıyanların zorunlu yaptırdıkları koltuk ferdi kaza sigortasının da limiti 175 bin lira. Alt alta topladığımızda futbolcunun ailesine 620 bin lira sigortadan vefat tazminatı ödenecek. Minibüsün sahibi şirket için asıl sorun bundan sonra başlıyor. Aktüer hesaba göre ödenmesi gereken vefat tazminatı 100 milyon lira. Bu da şu anlama geliyor ki, minibüsün sahibi şirket kabaca 99 milyon lirayı kasasından ödemek durumunda kalacak. Hangi şirket olursa olsun bu rakam, o şirketin sonu demektir. Hal böyle olunca da mağdur olan taraf tazminatın tamamını alamayacaktır.

"İHTİYAR MALİ MESULİYET SİGORTASI"

Böyle bir durumda ihtiyaç duyulan "İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası". Bu sigorta kasko ve trafik sigortasından ayrı bir poliçe ve sigortanın limitlerini aşan kazalarda aşan tutarı ve maddi-manevi, hukuki tüm zararları karşılıyor. Eğer futbolcuları taşıyan minibüsün tamamlayıcı sigortası olsaydı 100 milyon liranın tamamı sigortadan karşılanacaktı.