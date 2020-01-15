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'Joker'in yıldızı Joaquin Phoenix gözaltına alındı!

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'Joker'in yıldızı Joaquin Phoenix gözaltına alındı!
2019 yılının en çok konuşulan filmi 'Joker'in yıldızı Joaquin Phoenix'in gözaltına alındığı ortaya çıktı.

2019 yılının en çok beğenilen filmlerinden 'Joker'in yıldızı Joaquin Phoenix, katıldığı protestoda gözaltına alındı.

İKLİM PROTESTOSUNA KATILDI
Dünyaca ünlü oyuncu Joaquin Phoenix'in Washington'da gerçekleşen iklim değişikliği protestosunda gözaltına alındığı, eylemleri gerçekleştiren Fire Drill Fridays'in sözcüsü tarafından açıklandı.
Ünlü oyuncu protestoda "Bence bazen iklim değişikliğine karşı verdiğimiz mücadelede neler yapabileceğimizi merak ediyoruz. Bugün, şimdi ve yarın yapabileceğimiz bir şey var. Ne tükettiğimizi tercih edebiliriz" diyerek vegan olma çağrısında bulundu.

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