Johnny Depp'in iftira davasında Amber Heard'ın özel telefon mesajları ortaya çıktı

Johnny Depp’in İngiliz The Sun gazetesine, kendisi için ‘kadın döven’ tabirini kullandığı için açtığı iftira davasında, Amber Heard’ın 2013 yılında annesine gönderdiği özel telefon mesajları ortaya çıktı. Mesajlarda Heard'ın, Depp hakkında, "O bir kaçık a

Johnny Depp’in İngiliz The Sun gazetesine, kendisi için ‘kadın döven’ tabirini kullandığı için açtığı iftira davasında bu defa Amber Heard’ın 2013 yılında annesine gönderdiği özel telefon mesajları ortaya çıktı.

Depp’in Heard ile evliliği süresince eşine şiddet uyguladığını reddettiği davada, bir tanık ifadesine göre, Mart 2013’te, ikili, Heard’ın evinde bulunan, eski sevgilisi Tasya van Ree’nin çizdiği tabloyla ilgili şiddetli bir kavgaya tutuştu.

"O BİR KAÇIK ANNE!" Heard’ın vefat eden annesine, kavga sonrasında attığı mesaj mahkemede gündeme geldi. Mesajda Heard şu ifadelere yer veriyordu: “Çok korkunç anne. Ne yapacağımı bilmiyorum. O bir kaçık anne! Şiddet dolu ve deli. Bunun benim sevdiğim insan olması nedeniyle kalbim kırık.”

"İNFİLAK EDECEK BİR HIZ TRENİNDE GİBİYİM" Heard, bir başka telefon mesajında, “Kendimi infilak etmek üzere olan bir hız treninde gibi hissediyorum. Ama trenden inip aşkımı geride bırakmak da istemiyorum. Dolayısıyla infilak edeceğini bildiğim halde trende kalıyorum” diyor.

"JOHNNY'YE ÇOK AŞIKTIM" Heard, o dönem annesine gönderdiği mesajlarla ilgili olarak mahkemede şu ifadeyi kullandı: “O zamanlar Johnny’ye çok aşıktım. O ayık ve temizken harika bir yılımız olmuştu ve benim tanıdığım kişi oydu. Ve Johnny cömert, sevgi dolu, dikkate değer biriydi. Onu sevdim ve o nedenle kaybetmek istemedim. Onun diğer yüzü ise bir caniydi. Ama temiz ve ayık olacağına dair her zaman umudumu diri tuttum.”

Mahkemede ayrıca, Heard’ın annesinin kendisine gönderdiği bir mesajda, şiddet olayını babasına anlatmasını tavsiye ettiği, ancak Heard’ın “Babama anlatamam” diye yanıt verdiği de ortaya çıktı. Heard, mahkemede, “Anneme anlatarak kendimi güvende hissettim ama babamın nasıl tepki göstereceğini bilmiyordum. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Dolayısıyla Johnny’ye karşı şiddet içerikli bir tepki gösterip göstermeyeceğini bilmiyordum. Durumun daha da kötüleşmesini istemedim” diye konuştu.

Mahkemede okunan bir başka mesaj da Amber Heard ile Johnny Depp’in eski asistanı arasındaydı. Depp’in asistanı daha önce, akşam 6’da çiftin evine gittiğini ve Heard’ın eşini sakinleştirmeye çalıştığını söylemişti.