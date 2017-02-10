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JÖH birlikleri, bölücü terör örgütüne göz açtırmıyor

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JÖH birlikleri, bölücü terör örgütüne göz açtırmıyor
Terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası olan ve Bitlis'te sıfırın altında 15 derecede fedakarca vatan savunması yapan Jandarma Özel Harekat birlikleri, kırsal alanları didik didik arayarak teröristlere geçit vermiyor.

Bitlis'te dondurucu  soğukta fedakarca vatan savunması yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri,  kırsal alanları didik didik arayarak teröristlere göz açtırmıyor.

    İl Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı JÖH birlikleri, hava  sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Bitlis'te terör örgütü PKK'ya  yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

    Devletin her türlü imkanını seferber ettiği güvenlik güçleri, kar  kalınlığının 2 metreyi aştığı kırsalda arazi arama ve tarama faaliyetleri  gerçekleştiriyor.

    Türk milletinin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için adeta kar  altında yaşayan birlikler, dondurucu soğuğa rağmen elleri tetikte bekliyor.

    - Mehmetçik teröriste göz açtırmıyor

    Tatvan-Van karayolunun Kesan Deresi mevkisinde belirledikleri güvenli  bölgede kurdukları çadırlarda konuşlanan JÖH birlikleri, kırsal alanları didik  didik tarayarak, teröristlere göz açtırmıyor.

    Zor şartlara hazırlıklı olan Mehmetçik, kış koşullarına uygun kıyafet  ve donanımıyla terör örgütüne ve kaçakçılık olaylarına karşı gece gündüz demeden  mücadelesini sürdürüyor.

    JÖH birlikleri, Türkiye'nin en soğuk illeri arasında bulunan ve en  fazla kar yağan illerinden Bitlis'te görevini başarıyla yerine getiriyor.

    Karla kaplı kırsalda yürütülen operasyondan dönen birlikler,  konuşlandıkları bölgede "Komando Marşı"nı okudu.

 

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