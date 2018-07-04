Joffrey Lauvergne resmen Fenerbahçe'de

Fransız basketbolcu Joffrey Lauvergne, Fenerbahçe'ye transferini yayınladığı video ile açıkladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague takımlarından Fenerbahçe'nin, Joffrey Lauvergne transferi resmileşti.

Fransız basketbolcu, sosyal medyada yayınladığı video ile gelecek sezon Sarı-Lacivertli formayı giyeceğini duyurdu.

26 yaşındaki pota altı oyuncusu şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba Fenerbahçe taraftarı! Gelecek yıl takımın parçası olacağımı duyurmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum."

2 yıllık sözleşme imzalandı

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA’de San Antonio Spurs forması giyen Fransız pivot Joffrey Lauvergne ile 2019-2020 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunu San Antonio Spurs’un başarılı pivotu Joffrey Lauvergne ile güçlendirdi.

2.11 boyunda olan ve 4-5 numaralı pozisyonlarda forma giyebilen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele edecek.

Oyuncumuza Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı ‘her kulvarda’ şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz."

Joffrey Lauvergne kimdir?

"30 Eylül 1991’de Fransa’da dünyaya gelen 2.11 boyundaki Lauvergne, basketbol kariyerine Centre Federal ile başladı ve 2007-2009 yılları arasında burada forma giydi. 2009’da Elan Chalon ile sözleşme imzalayan Joffrey, 2009-2012 yılları arasında bu takımın başarısı için ter döktü. Başarılı pivot, 2011 ve 2012’de Fransa Kupası, 2012’de ise Fransa Ligi şampiyonlukları yaşadı.