Joao Moutinho Wolverhampton'da!

7 yıllık bir aradan sonra Premier Lig'e geri dönüş yapan Wolverhampton Wanderers, Monaco'nun yıldız orta sahası Joao Moutinho'yu renklerine bağladı.

Geçtiğimiz günlerde de Rui Patricio ve Raul Jimenez gibi oyuncularla kadrosunu güçlendiren Wolverhampton, Monaco'dan 5.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Portekizli Moutinho'yu transfer etti. İki yıllık sözleşme imzalayan yıldız oyuncu “Premier Lig'de oynamak her futbolcu gibi benim de en büyük hayalimdi. Güzel bir proje sundular ve yeni bir maceraya başlamak istedim. Kulübün hedeflerine ulaşması için çok çalışıp, önemli işler başarmak istiyorum.'' dedi.

2013 yazında Monaco'ya, 23.5 milyon sterlin karşılığında transfer oldu ve 5 sene boyunca kırmızı beyazlı formayı terletmişti.