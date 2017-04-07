Joanna Krupa’dan takipçilerine tavsiye

Polonyalı model Joanna Krupa, sosyal medya hesabından yaklaşan yaş gününe dair bir yazı paylaştı.

Ve yaşın sadece numaradan oluştuğunu, insanın kendisini her yaşta güzel hissedebileceğini vurguladı.

23 Nisan’da 38 yaşına girecek olan Joanna Krupa, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla yeni yaşına atıfta bulundu.

Polonyalı model paylaştığı seksi fotoğrafa; “Doğum günüm yaklaşırken, şu sıralar yaşın sadece numaradan ibaret olduğunu fark ettim. Sağlıklı ve fit yaşamla her yaşta güzel ve güvende hissedebilirsiniz” notu düştü.