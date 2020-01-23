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Jigolo Olmak İsteyen Genç Çeteye Yakalandı

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Jigolo Olmak İsteyen Genç Çeteye Yakalandı
İşsiz olan ve kolay yoldan para kazanmak isteyen gençler son dönemlerde sıklıkla duyduğumuz jigolo dolandırıcılarının kurbanı oluyor.

Bazen telefona gelen, “firmamıza yüksek kazanç elde etmek isteyen bay üyeler alınacaktır” mesajına verilen yanıt ya da internetten başvurulan bir site çok sayıda mağdur genç yaratıyor.

Türkiye’nin en büyük adliyesine ise haftalık ortalama 5 kişi jigolo çetesinin mağduru olduğunu belirterek şikâyet başvurusu yapıyor. Utandığı için başvuru yapmayanların oranı ise azımsanamayacak kadar çok. 

‘PARAYA İHTİYACIM VARDI’

İstanbul Adliyesi’nin koridorlarında bir genç savcıya şikâyette bulunup, fade vermek için bekliyor. Her halinden sıkıntılı olduğu belli, ancak genç şikâyetçi olduğu konuyu anlatmaya utanıyor.

 

 

 

Söze, “Abla ben öyle biri değilim” diyerek başlıyor. İşsiz olduğunu ve dizilerde oyuncu olmak için bazı sitelere başvuru yaptığını belirten genç, “Paraya ihtiyacım vardı. Telefondaki kişi jigolo olarak para kazanabileceğimi vs. söyledi. Ancak üye olman lazım dedi. Kabul ettim. İstedikleri para miktarı yüksekti. ‘Peki sana yardımcı olalım sen 150 TL yatır’ denildi. Benden kimlik bilgilerimi vs. aldılar. Parayı yatırdım. Daha sonra beni bir kadın aradı, ‘Akşam beraber vakit geçirelim vs. dedi. Kabul ettim. Telefonu kapatmamın ardından beni ilk arayan adam tekrardan aradı. ‘Kadınla buluşmaya gitmeden önce bize para yatırman lazım’ dedi.

Ancak ben para yatırmayacağımı belirttim. Şüphelenip paramı geri istedim. Telefon kapandı” diyor. Pişman olduğunu söyleyen genç, “İnternetten araştırdım bir sürü kişiyi mağdur etmişler. O nedenden adliyeye gelip şikâyetçi oldum” diye konuşuyor. 

‘BULAŞMAK İSTEMEZDİM’

Antalya’da yaşayan E.K. iletişim fakültesi mezunu. Uzun süre iş arayıp bulamadığını aktaran E.K., “Ben bu tarz işlere bulaşmak istemezdim. Ancak bir sürü iş başvurusu yaptım. Kimse dönüş yapmadı” diyor. İnternette jigolo ilanı ile karşılaştığını aktaran E.K., “Sanki o an şeytan beni dürttü. Başvuru formu doldurdum. Sonra biri aradı. ‘Gold mu Vıp mi?’ diye sordu. VIP üyeliğinden daha fazla para kazanacağım söylendi. Ben de 2 bin TL borç alıp üye oldum. Aynı gün aradığım numaraya bir daha ulaşamayınca dolandırıldığımı anladım” diye konuşuyor.

Emniyete ve savcılığa gidip şikâyette bulunmadığını belirten E.K., “Param gitti bir de dillere dolanmak istemedim” ifadelerini kullanıyor. 

(Cumhuriyet - Seyhan Avşar)

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