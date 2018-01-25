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Jet-Sosyetenin Ünlü Yazarı Kubilay Keskin Yeni Yazılarıyla Her Gün HaberKonseyi'nde

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Jet-Sosyetenin Ünlü Yazarı Kubilay Keskin Yeni Yazılarıyla Her Gün HaberKonseyi'nde
Hürriyet'in Jet-Sosyete yazarı Kubilay Keskin, artık her gün 'Kubilay Gecelerde' köşesini HaberKonseyi'nde devam ettirecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cem Boyner Dede Oldu

Ali Kürşat ile üç yıl önce evlenen kızı Emine Boyner, önceki gün bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Emine - Ali Kürşat çifti kızlarına 'Şira' adını verdiler.

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Alkoçlar Ayrıldı Akkaya Devam

 Kasım Garipoğlu ve Gökmen Şeynova iki yakın işadamı arkadaşlar. Yaz aylarında tekneleri ile Yunan adalarında gezen iki kafadar yeni sevgililer de edindiler. Kasım Garipoğlu Aslışah Alkoçlar 
ile Gökmen Seynova da Deniz Akkaya ile flört etmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Kasım Garipoğlu sevgilisi Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldı. Deniz Akkaya - Gökmen Seynova aşkı tüm hızıyla devam ediyor.

Garipoğlu ile Alkoçlar'ın ayrılığına ise Kasım Beyin arkadaşları ile gittiği Nevada Çölü'nde katıldığı bir Rock partisinde tanıştığı New York'lu güzel bir kadının sebep olduğu konuşuluyor.

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İşinde En İyisi

Fen-iş Aliminyumun sahibi Sedat Aloğlu'nun eşi Yasemin Aloğlu özgüven sahibi her elit hanım gibi kendi işini kurdu.

Yasemin hanım iç tasarım danışmanı olarak hizmet vermeye başladı. Sosyetemizin ev ve isyerlerini tasarımlarını üstlenen Aloğlu'nun vazgeçemediği kumaş ise kadife. Kendisine tasarım için  teslim edilen her mekanda mutlaka kadife kullanan Yasemin Aloğlu yoğun temposu nedeni ile ailesine vakit ayıramamaktan şikayetçi.

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Amerikan hastanesinin uzman psikiyatrlarından Dr. Ergon Mengi emekli olduktan sonra Bodrum'da yaşamaya başlamıştı.

Eşi Eva Mengi ile 50'li yaşlarda iki erkek çocuk sahibi olan çift yuvalarını ayırdı. 

 

 

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Eva ve Ergon MEVGİ

Sosyetemizin eski playboylarından İlker Mengi'nin annesi Eva Hanım, Güner Kuban ile aynı evi paylaşmaya başladı. Cerkez Ethem in yeğeni olarak tanınan Güner Kuban ve Eva Mengi Bodrum da yaşıyorlar.

 

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Sevgilisi ile Meksika'da Annesi ile Courchavel'de tatil

Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı ile 10 gün önce Meksika'da tatildeydim. Hacı Bey ve Nazlı Kayı  Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'da deniz ve güneşin tadını çıkardı.

 

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Hacı SABANCI ve Sevgilisi Nazlı KAYI

Hacı Sabancı yurda döner dönmez annesi Arzu Sabancı'yı da alıp özel uçakları ile Fransa'ya uçtu. Fransız Alpler'inde dünya jet-setinin tercih ettiği kayak merkezi Courchavel'de ana-oğul Sabancı'lar kayak tatilinin keyfini çıkartıyorlar.

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Arzu SABANCI ve Oğlu Hacı SABANCI

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Mini Dünya Turu 

Ceylan Çapa yeni yılı Avustralya'da karşılamıştı. Anne ve babası Şebnem - Celal Çapa ile gittiği Avustralya'dan Phuket'e geçen Ceylan Çapa,Maldivler'de de bir hafta tatil yaptı. Ceylan Hanim önceki gün Miami'ye geçti.  Oradan da Orlando'da buluan Universal Stüdyo'larını gezen Çapa bu haftasonu İstanbul'a dönecek.

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Kaz Dağlarında Aşk

Podyumların en eski yüzlerinden Atilla Saral oyunculuğa ara verdikten sonra Kaz Dağlarında evine yerleşti. Saral, sevgilisi İnci Türkay ile burada yaşıyor. Yaz aylarında bir beachin işletmeciliğini de yapan Saral ve sevgilisi İnci Türkay kış aylarında ise sık sık Londra ya uçuyorlar

İnci Hanımın Londra'daki evinde kalan çift, huzurlu bir ortam için ise Kaz Dağlarındaki yuvalarını tercih ediyor.

Bu arada Atilla Saral'ın internetten İtalyanca öğrendiğini, anadili gibi İtalyanca konuştuğunu ve bu sayede de birçok İtalyan sanatçı arkadaş edindiğini belirteyim. Yani, Atilla Saral'ı yakında İtalyan dizilerinde görürseniz şaşırmayın.

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