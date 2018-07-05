  • BIST 98.346
  • Altın 187,109
  • Dolar 4,6441
  • Euro 5,4283
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAEylül cinayetinde flaş gelişme!

Jet Sosyete'nin kanalı değişti

»
Jet Sosyete'nin kanalı değişti
Gülse Birsel imzası taşıyan ve geçtiğimiz sezon Star Tv'de izleyici ile buluşan 'Jet Sosyete'nin kanalı değişti. Ayrıntıları Cengiz Semercioğlu bugünkü köşe yazısında kaleme aldı...

Jet Sosyete, TV8’de

“Acun Ilıcalı, ‘Survivor’ı Dominik’ten taşır mı?” diye sormuştum yarışmanın kameramanı adada korkunç bir cinayete kurban gittikten sonra...

Ali Eyüboğlu, taşıyabileceğini ve “Survivor” için yeni lokasyon aradığını yazdı Acun’un.

Bu arada TV8’de başlayacak yeni dizilerin ve yapımların haberini de verdi. 

Bilerek mi yazmadı bilmiyorum ama sezonun en büyük haberini aktarmadı. Onu da ben söyleyeyim:

TV8’in dizi alanında yeni sezondaki en büyük bombası “Jet Sosyete” olacak.

“Jet Sosyete”, Star’la anlaşamadı ve dizinin yapımcısı Necati ‘İhtiyar’ Akpınar, “Jet Sosyete”yi TV8’e götürdü.

Bu diziyle birlikte Acun, prime time’daki dizi talihsizliğini önümüzdeki sezon kırabilir.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Duygu Sarışın Çeşme'de boy gösterdi!05 Temmuz 2018 Perşembe 09:20
  • Bergüzar Korel isyan etti!04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:57
  • Süreyya Yalçın plajda topuklu giydi04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:13
  • Murat Boz 7 Yıllık Aşkı Eliz Sakuçoğlu'nu Görmezden Geldi04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:10
  • Sevgilisiyle Amerika'da sarmaş dolaş04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:17
  • Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin tatilde!04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:59
  • Tatlıses üçüncü kez dede oluyor04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:51
  • Ceren Hindistan Neden Fotoğraflarını Sildi?04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:08
  • O sözler Şeyma Subaşı'na mı?03 Temmuz 2018 Salı 16:01
  • Bahar Candan Önce Tokat Attı Sonra Saçını Çekti!03 Temmuz 2018 Salı 15:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim