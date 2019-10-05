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JET SOSYETE’NİN GİZEM’İ, ŞEYMA SUBAŞI’NI TİYE ALDI!

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JET SOSYETE’NİN GİZEM’İ, ŞEYMA SUBAŞI’NI TİYE ALDI!
Merakla beklenen dizi Jet Sosyete'nin yeni sezonundan bir fragman daha geldi. Gülse Birsel'in canlandırdığı Gizem karakterinin Şeyma Subaşı'na gönderme yapması ise olay oldu.

 İlk kitabı “Sadece Şeyma” ile gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı’na da dizide gönderme yapıldı. Üçüncü sezonunda yayın hayatına internet platformunda devam edecek olan Jet Sosyete güldürmeye devam ediyor. Gülse Birsel’in yaratıcı kaleminden çıkan sevilen dizi, bu hafta Şeyma Subaşı’na yaptığı göndermeyle olay oldu.

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GİZEM’İN YAZARLIK MACERASI

Dizinin yeni bölümünde Gizem yazar olur ve “Basit Gizem” adıyla bir kitap çıkarıyor. Gizem’in “Herkesin seni ezmesine izin veremezsin çünkü sen avokado değilsin” şeklindeki göndermesi ise akıllara direkt Şeyma Subaşı’yı getirdi. Şeyma Subaşı’nın “Sadece Şeyma” isimli kitabındaki “Herkesi mutlu edemezsin çünkü pizza değilsin” sözleri sosyal medyada gündem olmuş ve günlerce konuşulmuştu.

USTA OYUNCULAR KADRODA

Jet Sosyete’nin merakla beklenen yeni sezonuna ise iki yeni oyuncu dahil oldu. İlk bölümü 11 Ekim Cuma günü yayınlanacak dizinin kadrosuna Özkan uğur ve Mahir İpek de katıldı.

BÖLÜMLER 50 DAKİKA OLACAK

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, başrollerini Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren gibi isimlerin paylaştığı Jet Sosyete, yeni sezon ilk bölümüyle 11 Ekim Cuma günü yayınlanacak. Üçüncü sezon bölümleri ise 50 dakika olacak.

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