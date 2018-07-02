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Jerome Boateng, Mesut Özil'e destek oldu

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Jerome Boateng, Mesut Özil'e destek oldu
Almanya'da, Mesut Özil eleştirilerin odağında kalırken Türk asıllı Alman futbolcuya takım arkadaşı Jerome Boateng'den destek geldi. Yıldız futbolcu "Mesut sadece bir insan, her şeyi değiştiremez ki" ifadelerini kullandı.

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nın sahibi olan Almanya, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Meksika, İsveç ve Güney Kore ile aynı grupta mücadele etti. Meksika karşısında 1-0 yenilerek turnuvaya kötü başlangıç yapan Almanya, İsveç karşısında Toni Kroos'un son dakika golüyle umutlansa da Güney Kore'ye 2-0 yenilerek Dünya Kupası'na veda etmişti. Bu hezimetten sonra Mesut Özil, Almanya'da eleştirilerin odağında kalmıştı. 1938 yılından bu yana Dünya Kupası'nda ilk kez gruptan çıkmayı başaramayan Almanya'da Mesut'a destek veren isimlerin başında Jerome Boateng geldi.

Kariyerini Bayern Münih'te sürdüren yıldız savunmacı, "Herkes Mesut'u eleştiriyor ancak Mesut sadece bir insan, her şeyi değiştirmesi mümkün değil. Ortada bir suç varsa bu hepimizin. Birlikte oynamadık. Bu durumdan hepimiz suçluyuz" ifadelerini kullandı.

Mesut'un çok yetenekli bir futbolcu olduğunu vurgulayan Boateng, "O topu ayağına aldığında gerçek bir sanatçı gibi davranıyor. Savunmada oynayan bizler gibi savaşçı olmayabilir ancak bu onun sorunu değil. Bu, onun kazanmak istemediğini göstermiyor. İçinde bulunduğu durum çok zor" dedi.

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