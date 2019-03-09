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Jennifer Lopez’in taytlarının sırrı ortaya çıktı

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Jennifer Lopez’in taytlarının sırrı ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, dün giydiği taytla dikkat çekti. Üzerinde Lopez'in büyük bir portre fotoğrafının olduğu tayt meğer kendi tasarımıymış...

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, sıkı bir spor sonrası sahip olduğu vücudunu göstermekten gurur duyduğunu daha önce verdiği bir röportajda dile getirmişti. Paylaşımlarında giydiği farklı taytlarla da dikkat çeken Lopez’in sırrı niyahet ortaya çıktı.

Yeni çekeceği filmi için de sıkı bir çalışma içinde olan 49 yaşındaki Lopez, lüks yoga giyim markası Niyama Sol için özel bir koleksiyon hazırlıyor. Kendi tasarımlarını üretmeye başlayan Lopez’in en dikkat çeken taytı ise, daha önce farketmediğimiz fakat dün yaptığı paylaşımla dikkat çeken yüzü oldu.

Bir bacağında kendi yüzünün basılı olduğu tayttan oluşan yeni tasarımını Instagram hesabında paylaşan ünlü şarkıcı, koleksiyonunda hit olan parçası I’m Real’dan ilham almış. 480 TL’den satışa çıkan tayt şimdiden takipçilerinin radarına takıldı…

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