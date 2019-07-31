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JENNİFER LOPEZ'E ÖZEL KARŞILAMA!

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JENNİFER LOPEZ'E ÖZEL KARŞILAMA!
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, "It's My Party" turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek. Özel istekleriyle herkesi şaşırtan Lopez, 10 TIR dolusu malzemeyle Antalya'ya gelecek. Lopez, Erdoğan'ın G20 zirvesinde kaldığı kurşun geçirmez

SonDakika.com'un haberine göre; Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jeniffer Lopez, It's My Party turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek. Şarkıcı Jennifer Lopez'in Belek'teki lüks otelde 2 saat sahne vermesi bekleniyor. Konserin biletleri 7 bin TL ile locadan izlemek isteyenler için 50 bin euroya kadar çıkıyor. O dönemde otelde minimum 7 gün konaklayan misafirler de konseri izleyebilecek. Yoğun güvenlik önlemlerinin aldığı Lopez için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G2O Liderler Zirvesinde kaldığı özel camlı villa hazırlandı.

 

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