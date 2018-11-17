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Jennifer Lopez'den cesur kıyafet!

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Jennifer Lopez'den cesur kıyafet!
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez pantolonu ve onunla uyumlu özel dikim iç çamaşırı ile gündem yarattı.

Geçip giden yıllara meydan okuyan ünlü yıldız Jennifer Lopez yeni klibinin çekiminde giydiği ilginç kıyafetle olay oldu.

Jennifer Lopez, önceki gün yeni şarkısı için çekilecek olan klibin setinde görüntülendi. Beyaz, karnını açıkta bırakan bir gömlek giyen 49 yaşındaki Lopez'in kıyafetinin en ilginç ayrıntısı ise düşük belli pantolonu ve ona uygun olarak özel dikilen iç çamaşırı oldu.

JLo'nun bu kıyafet seçimi hayranlarını da ikiye böldü. Bazıları Lopez'in her giydiğini kendine yakıştırdığını söylerken bazıları da "Bu yaştan sonra olmamış bu kıyafet" yorumunu yaptı.

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