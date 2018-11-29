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Jennifer Lopez: 'Yüzü güzel poposu büyük' dediler

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Jennifer Lopez: 'Yüzü güzel poposu büyük' dediler
Jennifer Lopez kariyerinin ilk yıllarında "Yüzü güzel poposu büyük" gibi sözlerle eleştirildiğini söyledi.

Jennifer Lopez kariyerinin ilk yıllarında "Yüzü güzel poposu büyük" gibi sözlerle eleştirildiğini söyledi. Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez katıldığı bir panelde dert yandı.

İlk meşhur olmaya başladığı yıllarda çok eleştirildiğini anlatan Lopez, “1997'de Selena filmiyle şöhrete kavuştuğum andan itibaren acımasızca eleştirildim’ dedi. JLO sözlerine şöyle devam etti: “Kariyer hayatımın ilk dönemleri herkes benim için ‘O dans edemez, O şarkı söyleyemez, Rol yapamaz, Yüzü güzel ama poposu büyük gibi yorumlarda bulundu.Bu durum uzun süre benim canımı yaktı. Zamanla negatif yorumları önemsememeye başladım. Bir gün üretmekten asla vazgeçmeyeceğimi söyledim.

‘Ben mükemmel bir şarkıcıyım, oyuncuyum ve dansçıyım' dedim. Böyle de devam edeceğimi anlattım ve yaptım. Pes etmedim. Herkesten çok daha fazla çalıştım"

 

 

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