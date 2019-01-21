Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez sesi kadar güzelliğiyle de çok konuşulan isimlerden biri. Sahne şovlarıyla dünyayı sallayan şarkıcının Instagram hesabından paylaştığı kare olay oldu. Jennifer Lopez, sıfır makyajla selfie yaptı, doğal güzelliğini instagram'da paylaştı.49 yaşındaki yıldızın son paylaşımı 2,3 milyon beğeni ve binlerce yorum aldı.
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Jennifer Lopez instagram'ı salladı
Jennifer Lopez makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı, Instagram'ı adeta salladı.
Etiketler: jennifer lopez, instagram, salladı
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- 10:04 - Saldırılardan kaçıyorlar
- 09:46 - Ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor
- 16:08 - "Kirli siyasetin unsuru olmayacağım"
- 15:42 - "Zeki Müren'in yanına gideceğim"
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