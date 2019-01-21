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Jennifer Lopez instagram'ı salladı

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Jennifer Lopez instagram'ı salladı
Jennifer Lopez makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı, Instagram'ı adeta salladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez sesi kadar güzelliğiyle de çok konuşulan isimlerden biri. Sahne şovlarıyla dünyayı sallayan şarkıcının Instagram hesabından paylaştığı kare olay oldu. Jennifer Lopez, sıfır makyajla selfie yaptı, doğal güzelliğini instagram'da paylaştı.49 yaşındaki yıldızın son paylaşımı 2,3 milyon beğeni ve binlerce yorum aldı. 

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