Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Tosic'in eşi Jelena Karleusa, dün akşamki maçı evinde izledi. İnstagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla büyük ilgi topladı. Eşi sahada terledi, kendisi heyecandan coştu.
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Jelena Karleusa maçı böyle izledi.
Etiketler: Beşiktaş, Jelena Karleusa
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Jelena Karleusa maçı böyle izledi.Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Tosic'in eşi Jelena Karleusa, dün akşamki maçı evinde izledi.
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- 14:09 - Yeni hükümet kurulacak!
- 14:08 - Dere Yatağında Mahsur Kalan Araçları Itfaiye Kurtardı
- 14:03 - NESLİHAN ATAGÜL 3 SAATTE BÜTÜN AYAKKABILARI TÜKETTİ!..
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- 13:56 - 'Hiç kimse haber vermiyor... Bekliyoruz'
- 13:47 - Bir kalbim olduğunu unuttular
- 13:46 - Son dakika... 31 bölgede başlatıldı! Hedef 400
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