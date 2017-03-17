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Jelena Karleusa maçı böyle izledi.

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Jelena Karleusa maçı böyle izledi.
Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Tosic'in eşi Jelena Karleusa, dün akşamki maçı evinde izledi.

Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Tosic'in eşi Jelena Karleusa, dün akşamki maçı evinde izledi. İnstagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla büyük ilgi topladı. Eşi sahada terledi, kendisi heyecandan coştu.

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