  • BIST 98.246
  • Altın 185,936
  • Dolar 4,6050
  • Euro 5,3938
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKA48 ilde dev operasyon

Japonya'dan Galatasaray'a teşekkür

»
Japonya'dan Galatasaray'a teşekkür
Japonya Futbol Federasyonu, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Japonya Milli Takımı ile son 16 turuna yükselme başarısı gösteren Yuto Nagatomo için Galatasaray'a teşekkür etti.

Japonya Milli Takımı Teknik Direktörü Takashi Sekizuka imzasıyla Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e gönderilen ve kulübün internet sitesinde yayımlanan teşekkür mektubunda şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncunuz Yuto Nagatomo'nun Japonya Milli Takımı'na gelmesinde her zaman göstermiş olduğunuz nazik anlayış ve iş birliği için size minnettarlığımızı ifade etmek isterim. 2018 FIFA Dünya Kupası'nı son 16 turunda noktaladık ama bu, gelecek adımlar için ülkemiz adına iyi bir tecrübe oldu. Eylül ayından itibaren, FIFA maç haftalarında yeni bir takımla Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek olan 2019 AFC Asya Kupası hazırlıklarına başlayacağız. Kulübünüzle olan iyi ilişkilerimizi sürdürmeyi umuyor ve Japonya Milli Takımı için iş birliğiniz ve anlayışınızın devam etmesini diliyoruz. Galatasaray Kulübüne başarılar ve refah dileriz."

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belçika maçı öncesi Brezilya'ya şok haber06 Temmuz 2018 Cuma 11:05
  • Fikret Orman'dan Vida ve Babel kararı06 Temmuz 2018 Cuma 10:15
  • Kolombiya'ya çoşkulu karşılama06 Temmuz 2018 Cuma 10:12
  • Beşiktaş'ın muhtemel rakibi netleşti06 Temmuz 2018 Cuma 09:38
  • İngilizlerin şaşırtan su şişesi taktiği!06 Temmuz 2018 Cuma 09:32
  • Skrtel: "Kulüpte çok büyük değişimler oldu"05 Temmuz 2018 Perşembe 17:31
  • Orman: ''Formalar inşallah uğurlu gelir''05 Temmuz 2018 Perşembe 17:29
  • Basketbol kulüplerine 90 milyon liralık katkı05 Temmuz 2018 Perşembe 14:10
  • Basketbolda yeni yayıncı kuruluş belli oldu05 Temmuz 2018 Perşembe 13:33
  • Beşiktaş Vida'nın fiyatını belirledi!05 Temmuz 2018 Perşembe 13:16
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim