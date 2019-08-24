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JAPONYA VE RUSYA, FÜZE DENEMESİ YAPTI!

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JAPONYA VE RUSYA, FÜZE DENEMESİ YAPTI!
Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, Kuzey Kore’nin Japon Denizi’ne 2 balistik füze atışı yaptığını söyledi. Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus denizaltıları, "Bulava" ve "Sineva" isimli balistik füzeleri fırlattı.

DHA'nın haberine göre; Tokyo’daki Savunma Bakanlığı önünde gazetecilere konuşan Iwaya, füzelerin Kore Yarımadası’nın doğu tarafından saat 6.44 ve 7.07’de fırlatıldığını, her iki füzenin de Japon Denizi’ne düştüğünü belirtti. Iwaya, Kuzey Kore’nin son füze denemelerinin uluslararası toplum için tehdit oluşturduğunu ve Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını açık bir şekilde ihlal ettiğini söyledi. Iwaya ayrıca, Kuzey Kore’nin bölgesel durumunun yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. 
BİR FÜZE DENEMESİ DE RUSYA'DAN
"Tula" ve "Yuriy Dolgorukiy" denizaltıları, Arktik Okyanusu'nun kutup bölgesinden ve Barents Denizi'nden, "Sineva" ve "Bulava" isimli balistik füzeleri fırlattı. Yapılan yazılı açıklamada, “Askeri blok maketleri tüm uçuş programı döngüsünü tamamladılar ve Arhangelsk Bölgesi’nde ‘Çija’ ve Kamçatka’da "Kura" poligonlarda eğitim hedeflerini başarıyla imha ettiler” denildi. Rusya Savunma Bakanlığı, fırlatmaların sonucunda füzelerin teknik özelliklerinin ve gemi füze sistemlerinin çalışabilirliğinin doğrulandığını vurguladı.

 

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