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Japonya prensesi unvanına mal olacak evliliği resmen açıkladı

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Japonya prensesi unvanına mal olacak evliliği resmen açıkladı
25 yaşındaki Prenses Mako, düzenlediği basın toplantısında sevgilisi Komuro'nun güneş gibi gülümsemesine tutulduğunu söyledi.

Japonya İmparatoru Akihito'nun torunu 25 yaşındaki Prenses Mako, dedesinin rızasını aldıktan sonra soylu olmayan biriyle nişanlandığını bir basın toplantısıyla açıkladı.

Japonya'da soylularla evlenmeyen prensesler unvanlarını kaybettiği için bu duyuruyla Mako'nun unvanından vazgeçtiği açıklığa kavuşmuş oldu. Ancak kraliyet ailesinin erkek üyeleri soylu biriyle evlenseler de unvanlarını kaybetmiyor.

Çiftin gelecek yıl uzun sürecek bir törenle evlenmesi bekleniyor.

'Güzel bir ay gördüğümde aradım'

Pazar günü düzenlenen basın toplantısında Prenses Mako, ilk başta erkek arkadaşı Kei Komuro'nun 'güneş gibi gülümsemesine' tutulduğunu söyledi: "İlk başta güneşe benzeyen gülümsemesine tutuldum, ancak onu tanıdıkça cömert, samimi, amaçları uğruna güçlü bir iradeyle sıkı çalışan kişiliğini beğendim."

Prenses Mako aynı zamanda çocukluğundan beri evlendiğinde kraliyet unvanını kaybedeceğinin farkında olduğunu ekledi.

Bir hukuk bürosunda çalışan Kei Komuro ise Prenses Mako'yu aya benzetti: "Bir gece gökyüzünde çok güzel bir ay gördüm, hemen onu aradım. O zamandan beri her ayı gördüğümde onu arıyorum. Prenses bir ay gibi sessizce benimle birlikte duruyor."

Çift beş yıl önce aynı üniversitede okurken tanıştı. Doktora yapan Prenses Mako, ayrıca müze araştırmacısı olarak çalışıyor.

Prenses, yasaların sadece erkeklere izin vermesi nedeniyle tahta çıkamayacaktı.

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