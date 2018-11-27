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Japon inşaatçıdan Marmara depremi uyarısı

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Japon inşaatçıdan Marmara depremi uyarısı
Japonya Yurt Dışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri Yoshinori Moriwaki, Elazığ Fırat Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, 28 yıldır Türkiye’de yaşadığını söyleyerek Marmara depremi hakkında uyarılarda bulundu.

Japonya Yurt Dışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri Yoshinori Moriwaki, "Önümüzdeki 25 yıl içerisinde Marmara'da 17 Ağustos depremi gibi bir deprem bekleniyor. Bu depremi hazırlıklı şekilde karşılarsak hasarı yüzde 70 azaltmış oluruz" dedi.

Moriwaki, Elazığ Fırat Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, 28 yıldır Türkiye’de yaşadığını söyledi.

Türkiye’nin depreme karşı deneyimli bir ülke olduğunu belirten Moriwaki, şunları belirtti:

“Önümüzdeki 25 yıl içerisinde Marmara’da 17 Ağustos depremi gibi bir deprem bekleniyor. Bu depremi hazırlıklı şekilde karşılarsak hasarı yüzde 70 azaltmış oluruz. Türkiye deprem bölgesinde.

Burada Kuzeydoğu Anadolu fay hattındaki Elazığ’da tehlike arz eden bir il. Bu yüzden inşaatları en iyi şekilde yapmak lazım. Bu kapsamda buradaki öğrencilere depreme dayanıklı binalar konusunda bilgiler veriyoruz.”

Elazığ Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kulübü Proje Sorumlusu Sena Dağhan da Elazığ’ın deprem bölgesi olması dolayısıyla deprem konulu konferans düzenleyerek, öğrencilerde farkındalık yaratmaya çalıştıklarını dile getirdi. 

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