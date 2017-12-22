Jandarmaya FETÖ Operasyonu

FETÖ/PYD'nin Jandarma Genel Komutanlığı'nda mahrem yapılanmasına yönelik 16 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PYD'nin Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; Ankara merkezli 9 ilde eşzamanlı operasyon ile 7'si albay ve 9'u yarbay olmak üzere 16 muvazzaf subay hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.