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Jandarmaya FETÖ Operasyonu

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Jandarmaya FETÖ Operasyonu
FETÖ/PYD'nin Jandarma Genel Komutanlığı'nda mahrem yapılanmasına yönelik 16 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PYD'nin Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında;  Ankara merkezli 9 ilde eşzamanlı operasyon ile 7'si albay ve 9'u yarbay olmak üzere 16 muvazzaf subay  hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.

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