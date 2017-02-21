Jandarmaya 10 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ'nün jandarma, esnaf yapılanmasına operasyon yapıldı. Aksaray merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 9'u astsubay 11 kişi gözaltına alındı.

Aksaray merkezli 10 ilde jandaramaya, Antalya'da esnaflara,Sinop'ta ise sağlık çalışanlarına operasyon düzenlendi.

9'U ASTSUBAY

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün Jandarma içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında teğmen, astsubay, uzman jandarmanın bulunduğu 18 jandarma personeli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Aksaray ile Ankara, Bursa, Kütahya, karaman, Tunceli, Ağrı, Gaziantep, Kars ve İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9'u astsubay, 2'si uzman jandarma olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 7 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ANTALYA'DA ESNAFLARA OPERSAYON

Antalya'nın Serik ilçesindeki Serik Genç İşadamları Derneğine yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yaptıkları soruşturmanın ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) bağlantılı olduğu iddia edilen Serik Genç İşadamları Derneğine operasyon düzenledi.

Serik ilçesi ile Antalya ve Isparta'da gerçekleştirilen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Çoğunluğu esnaf olduğu belirtilen zanlıların, FETÖ'ye finans sağladığı öne sürüldü.



SİNOP'TA GÖZALTI SAYISI ARTTI

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, farklı meslek gruplarına mensup 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adreslerinde gözaltına alınan ve örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandıkları iddia edilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Öte yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Y. ve eşi F.Y. ile aralarında eski öğretmen, asker ve polislerin bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.