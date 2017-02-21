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Jandarmaya 10 ilde FETÖ operasyonu

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Jandarmaya 10 ilde FETÖ operasyonu
FETÖ'nün jandarma, esnaf yapılanmasına operasyon yapıldı. Aksaray merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 9'u astsubay 11 kişi gözaltına alındı.

Aksaray merkezli 10 ilde jandaramaya, Antalya'da esnaflara,Sinop'ta ise sağlık çalışanlarına operasyon düzenlendi. 

9'U ASTSUBAY

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün Jandarma içindeki  yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında teğmen,  astsubay, uzman jandarmanın bulunduğu 18 jandarma personeli hakkında gözaltı  kararı çıkartıldı.  İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekiplerince, Aksaray ile AnkaraBursaKütahyakaramanTunceliAğrı,  Gaziantep, Kars ve İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.  Operasyonda 9'u astsubay, 2'si uzman jandarma olmak üzere 11 şüpheli  gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 7 kişinin ise yakalanması için çalışmaların  sürdüğü öğrenildi.

ANTALYA'DA ESNAFLARA OPERSAYON 

Antalya'nın Serik ilçesindeki Serik Genç İşadamları  Derneğine yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. 
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yaptıkları soruşturmanın ardından Fetullahçı  Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) bağlantılı olduğu iddia  edilen Serik Genç İşadamları Derneğine operasyon düzenledi.
Serik ilçesi ile Antalya ve Isparta'da gerçekleştirilen operasyonda,  21 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.   Çoğunluğu esnaf olduğu belirtilen zanlıların, FETÖ'ye finans sağladığı  öne sürüldü. 
  
SİNOP'TA GÖZALTI SAYISI ARTTI 

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  farklı meslek gruplarına mensup 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adreslerinde  gözaltına alınan ve örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandıkları  iddia edilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Öte yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce Atatürk Devlet  Hastanesi Başhekimi Ercan Y. ve eşi F.Y. ile aralarında eski öğretmen, asker ve  polislerin bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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