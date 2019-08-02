  • BIST 99.679
  • Altın 257,559
  • Dolar 5,5481
  • Euro 6,1647
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYANAN OTOBÜSTE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

JANDARMA SILA'NIN EVİNİ NEDEN BASTI?

»
JANDARMA SILA'NIN EVİNİ NEDEN BASTI?
Sevgilisi Hazer Amani ve arkadaşlarıyla Bodrum'daki villasında parti veren Sıla Gençoğlu'nun eğlenceli başlayan gecesinin sonu tatsız bitti.

Komşularının uyarısına aldırmadan müziğin sesini sonuna kadar açan ünlü şarkıcı ve arkadaşlarının Jandarma tarafından ifadeleri alındı.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile geçtiğimiz aylarda arabanın içinde birlikte uyurken görüntülendiği ünlü şef Hazer Amani, Bodrum'da tatil yapıyor.Sıla Gençoğlu, Bodrum Bitez'de orman içinde gözlerden uzak bir ev kiraladı. Gençoğlu'nun evine, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Amani geldi.Aylar önce Sıla'yla aynı arabada görüntülendikten sonra eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan boşanan Amani, Bodrum'da gazetecilerin takibinde olduğunu anlayınca panik yaşadı.

6 ARKADAŞLA ÇILGIN PARTİ

Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Gençoğlu ve ünlü şef, görüntülenmemek için tüm gün evden dışarı adım bile atmadı. İkili, gece ise arkadaşlarıyla parti verdi. Ancak bu parti, komşuları rahatsız etti.
JANDARMA İFADELERİNİ ALDI

Altı arkadaşıyla beraber havuz başında eğlenen ve müziğin sesini sonuna kadar açan Sıla Gençoğlu, komşuların uyarısına aldırmadan partiye devam etti. Jandarmaya şikayet edilen ünlü popçu ve arkadaşlarının ifadeleri alındı.Şehirden uzakta kafa dinlemek isteyen komşuların, Sıla Gençoğlu taşındıktan sonra keyiflerinin kaçtığı öğrenildi.Sıla Gençoğlu, yaz aylarını Bodrum Bitez'de kiraladığı bu evde geçiriyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İNGİLTERE GÜZELİNİN MESLEĞİ ŞAŞIRTTI!02 Ağustos 2019 Cuma 18:36
  • HAYRANLARI TATİL SONRASI ALBÜM İSTEDİ02 Ağustos 2019 Cuma 18:33
  • KREDİ KARTIYLA KURBAN KESİLİR Mİ?02 Ağustos 2019 Cuma 18:27
  • CUMHURBAŞKANI ADAYI OLUYOR!02 Ağustos 2019 Cuma 18:21
  • ABD HEYETİ TÜRKİYE'YE GELİYOR!02 Ağustos 2019 Cuma 18:18
  • EVLENENE KADAR İLİŞKİ YAŞAMADILAR ŞİMDİ ÜÇLÜ İLİŞKİ YAŞIYORLAR02 Ağustos 2019 Cuma 18:16
  • OTOBANA ÜSTSÜZ ÇIKTI02 Ağustos 2019 Cuma 18:08
  • ROL SANDILAR ÖLÜMÜNÜ İZLEYECEKLERDİ!02 Ağustos 2019 Cuma 18:01
  • RUSYA BU HABERİ KONUŞUYOR!02 Ağustos 2019 Cuma 17:58
  • SOMA FACİASININ TAZMİNATLARI VERİLMEDİ02 Ağustos 2019 Cuma 17:52
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim