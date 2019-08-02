JANDARMA SILA'NIN EVİNİ NEDEN BASTI?

Sevgilisi Hazer Amani ve arkadaşlarıyla Bodrum'daki villasında parti veren Sıla Gençoğlu'nun eğlenceli başlayan gecesinin sonu tatsız bitti.

Komşularının uyarısına aldırmadan müziğin sesini sonuna kadar açan ünlü şarkıcı ve arkadaşlarının Jandarma tarafından ifadeleri alındı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile geçtiğimiz aylarda arabanın içinde birlikte uyurken görüntülendiği ünlü şef Hazer Amani, Bodrum'da tatil yapıyor.Sıla Gençoğlu, Bodrum Bitez'de orman içinde gözlerden uzak bir ev kiraladı. Gençoğlu'nun evine, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Amani geldi.Aylar önce Sıla'yla aynı arabada görüntülendikten sonra eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan boşanan Amani, Bodrum'da gazetecilerin takibinde olduğunu anlayınca panik yaşadı.

6 ARKADAŞLA ÇILGIN PARTİ

Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Gençoğlu ve ünlü şef, görüntülenmemek için tüm gün evden dışarı adım bile atmadı. İkili, gece ise arkadaşlarıyla parti verdi. Ancak bu parti, komşuları rahatsız etti.

JANDARMA İFADELERİNİ ALDI

Altı arkadaşıyla beraber havuz başında eğlenen ve müziğin sesini sonuna kadar açan Sıla Gençoğlu, komşuların uyarısına aldırmadan partiye devam etti. Jandarmaya şikayet edilen ünlü popçu ve arkadaşlarının ifadeleri alındı.Şehirden uzakta kafa dinlemek isteyen komşuların, Sıla Gençoğlu taşındıktan sonra keyiflerinin kaçtığı öğrenildi.Sıla Gençoğlu, yaz aylarını Bodrum Bitez'de kiraladığı bu evde geçiriyor.