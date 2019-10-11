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İZZET YILDIZHAN'A ESKİ AŞKINDAN NAFAKA DAVASI!

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İZZET YILDIZHAN'A ESKİ AŞKINDAN NAFAKA DAVASI!
Gizem Şehnaz İzgi, evlilik dışı ilişki yaşadığı İzzet Yıldızhan’ın 14 yaşındaki çocuğu Sevgi Yıldızhan’la ilgilenmediğini iddia ederek 10 bin liralık nafakanın artırılması davası açtı.

Akşam Gazetesi'nden Neslihan Keskin'in haberine göre tanık olarak dinlenen Sevgi Yıldızhan, “Babam 9 çocuğuna aylık 100 bin lira nafaka ödediğini söylüyor. Bu doğru değil” dedi.

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