Akşam Gazetesi'nden Neslihan Keskin'in haberine göre tanık olarak dinlenen Sevgi Yıldızhan, “Babam 9 çocuğuna aylık 100 bin lira nafaka ödediğini söylüyor. Bu doğru değil” dedi.
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İZZET YILDIZHAN'A ESKİ AŞKINDAN NAFAKA DAVASI!
Gizem Şehnaz İzgi, evlilik dışı ilişki yaşadığı İzzet Yıldızhan’ın 14 yaşındaki çocuğu Sevgi Yıldızhan’la ilgilenmediğini iddia ederek 10 bin liralık nafakanın artırılması davası açtı.
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