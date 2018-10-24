İzmirli güzel Kenan Usta'nın kebaplarına bayıldı

İzmirli model Sua Erdur, Kenan Usta'nın kebaplarına bayıldı...

İzmirli güzel Sua Erdur, reklam çekimleri için geldiği İstanbul'da bir süredir yoğun tempoyla çalışan güzel, İzmir'de duyduğu Kenan Usta'nın kebapları için geçtiğimiz gün Beyoğlu'na gidip, Kenan Usta ile tanışıp kebaplarını tattı.

Şöhreti İzmir'e dahi uzanan Kenan Usta'nın kebaplarını birçok ünlü isim rezerve yapmadan yer bulamıyorlar. Beyoğlu'nda yıllardır hizmet veren ve kebaplarıyla meshur olan Kenan Usta'nın mekanını sanat ve iş dünyasının önemli isimleri akın akın geliyor. İzmirli güzelde duyduğu için, Kenan Usta ile birlikte hem kebap yapıp, hem de bol bol kebap yedi.