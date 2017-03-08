İzmir'in başında Seda öğretmen var!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Seda Öğretmen, gece gündüz demeden tutkuyla yaptığı mesleğinde başarılı bir kadın yönetici olarak dikkatleri çekiyor.

Türkiye'nin üçüncü büyük kentinin asayişini yöneten Seda Öğretmen, ailesinden daha fazla vakit ayırdığı mesleğini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Seda Öğretmen, aynı zamanda baba mesleği olan polisliği çok severek yaptığını söyledi.

Kadın olarak evdeki ve mesleğindeki sorumlukların farkında olduğunu vurgulayan Öğretmen, 9 yaşında bir kızı bulunduğunu, eşinin de polis olması sebebiyle evde anne ve babasından destek aldığını kaydetti.

"DENGE KURMAYA ÇALIŞIYORUM"

Erkek meslektaşlarıyla aynı eğitimi gördüğünü, aynı olaylarla karşılaştığını ancak bir kadın olarak bazı konulara daha farklı yaklaşabildiğini dile getiren Öğretmen, "Kadın ayrımı yapılmasına da biraz karşıyım. Çünkü ben bir polisim. Kadın olarak bazen annelik dürtüleri etkili olabiliyor. Bir kadın veya anne olarak karşınızdaki şüpheliyle konuştuğunuzda size bazen çok daha rahat kendisini ifade edebiliyor" dedi.

Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinde görevi gereği 24 saat esasına göre çalıştığını, aynı zamanda bir anne olarak ailesine karşı da sorumluluğunun bulunduğunu aktaran Öğretmen, şöyle konuştu: "Bir ailem ve bir kızım var. Evimin ve işimin ayrı sorumlulukları var. İkisinin dengesini kurabilmek çok önemli. İşe gidiş geliş saatlerim belli olmuyor. Dolayısıyla bu durum aile yaşantımı etkiliyor. Bazen aileme yeteri kadar zaman ayıramıyorum. Bu mesleği çok sevdiğim için meslek aşkı ile evlat aşkı dengesini kurmaya çalışıyorum."