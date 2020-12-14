  • BIST 1.393
  • Altın 461,573
  • Dolar 7,8680
  • Euro 9,5672
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAltın fiyatlarında sert düşüş

İzmir'de sel felaketinin boyutu

»
İzmir'de sel felaketinin boyutu
İzmir’de 4 gün boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle deniz taşarken, sele kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'de etkili olan yağmurun ardından Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz suları yükselerek taştı.

Sahil bandında bulunan sitelerin bahçeleri ile yollar su altında kaldı. Vatandaşlar, araçlarını kurtarmak için seferber oldu.

TAHLİYE ÇALIŞMASI

Çeşitli ilçelerden gelen itfaiye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı. Bazı araçlar ise çekici yardımıyla bölgeden çıkarıldı.

 

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'in Menderes ilçesinde de araçlarıyla sel sularına kapılarak kaybolan Mehmet Aslan ile Soner Uyar'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Aşıdan sonra maske takmaya devam09 Aralık 2020 Çarşamba 11:05
  • Bill Gates'ten 'koronavirüs aşısı' açıklaması08 Aralık 2020 Salı 10:49
  • İşte 5 soruda Çin aşısı07 Aralık 2020 Pazartesi 08:53
  • Talepler patladı: Koronavirüs aşısı yaptırmak için aşı turuna çıkmak istiyorlar!03 Aralık 2020 Perşembe 17:02
  • Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük süre değişebilir03 Aralık 2020 Perşembe 13:10
  • Koronavirüs aşısı ilk olarak sağlıkçılar ve yaşlılara vurulacak03 Aralık 2020 Perşembe 08:38
  • Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı İngiltere'de onaylandı02 Aralık 2020 Çarşamba 11:34
  • Bakan Koca: Aşılamaya 11 Aralık'tan itibaren kademeli başlıyoruz02 Aralık 2020 Çarşamba 11:26
  • İzmir'de spor salonu hastaneye dönüştürülüyor02 Aralık 2020 Çarşamba 10:54
  • Koca gerçek vaka sayısını açıkladı: 28 Bin 35126 Kasım 2020 Perşembe 10:19
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim