Çok sayıda subay ve astsubayın gözaltına alındığı belirtildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürdüğü soruşturmada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt üyelerinin, 'mahrem abilerle' ankesörlü telefonlardan konuştukları saptandı. Bu yöndeki araştırmalarda subay ve astsubaylardan oluşan 268 muvazzaf askerin kimlikleri saptandı. Bunlardan birçoğunun, geçen yıl 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında tutuklandığı, ancak 117 kişi hakkında hiçbir işlem yapılmadığı ortaya çıktı.
Bu kişilere yönelik olarak İzmir il merkezi ve ilçelerindeki 45 adrese operasyon düzenlendi. Çok sayıda askerin gözaltına alındığı, operasyonun devam ettiği belirtildi. Haklarında gözaltı kararı verilen askerlerin, 2010 ile 2016 yılları arasında İzmir'deki Kara, Hava ve Deniz Komutanlığı'na bağlı birlikler ile jandarma ve sahil güvenlik teşkilatında görev yaptıkları öğrenildi.
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İzmir'de operasyon! Çok sayıda subay ve astsubay gözaltına alındı!
Çok sayıda subay ve astsubayın gözaltına alındığı belirtildi.
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