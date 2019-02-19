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İzmir'de FETÖ operasyonları 169 gözaltı

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İzmir'de FETÖ operasyonları 169 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 41 ilde operasyonun düğmesine basıldı.

halen aktif görevde 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 10 üsteğmen, 36 astsubay (toplam 49'u muvazzaf) ile 16'sı ihraç, açıkta, istifa veya emekli, 22'si askeri okuldan ilişiği kesilen olmak üzere toplam 87 asker; 22'si özel sektörde öğretmen, 5'i doktor, 3'ü aktif görevde polis memuru, 1'i aktif görevde komiser yardımcısı ve Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde; genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen gibi görevlerde bulundukları tespit edilen 12 zanlı, diğerleri ise mesleği tespit edilemeyen veya özel sektör çalışanı olmak üzere toplamda 169 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı terör, mali, istihbarat ve organize şube ekipleri eş zamanlı operasyonlar yaparak, gözaltı kararı verilen şahısların adreslerine baskın yaptı. 41 ili kapsayan operasyonda, şu ana kadar 113 şahıs yakalandı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Öte yandan polis, FETÖ'nün gaybubet evlerine de operasyon yaptı. Operasyonda, şu ana kadar 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. (Kaynak: İHA)

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