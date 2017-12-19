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İzmir'de Eylem Hazırlığında Yakalandılar

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İzmir'de Eylem Hazırlığında Yakalandılar
İZMİR’de eylem hazırlığında bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 51 şüpheli yakalandı.

Yakalananlar arasında örgütün kadın bombacısının da bulunduğu öğrenilirken, polisin bu operasyonu olası bir saldırıyı da önlemiş oldu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile MİT Bölge Başkanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’nın kentte eylem hazırlığı yönündeki bilgisi üzerine harekete geçti. Örgüte yardım ve yataklık yaptığı aynı zamanda sosyal medya üzerinde de örgütün propagandasını yapan 65 kişi belirlendi. Ekipler eş zamanlı olarak kent merkezi ile Menemen, Kemalpaşa, Tire, Torbalı ve Aliağa ilçelerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 51 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise aramalarda çok sayıda örgütsel doküman dijital malzeme ve av tüfeği ele geçirildi. Öte yandan gözaltına alınanların arasında PKK’nı dağ kadrosuyla doğduran bağlantılı kişilerinde olduğu belirlendi. Bu arada gözaltına alınanlardan N.E.’nin PKK’nın kadın bombacısı olduğu ortaya çıktı. N.E.’nin 10 yıl önce patlayıcı madde bulundurmaktan yakalanarak tutuklandığı ve kısa bir süre önce de salıverildiği öğrenildi. Polisin bu operasyonu kentteki olası bir saldırıyı önlemiş oldu.

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