Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, İzmir’in Menemen ilçesinde saat 23.20’de yerin 16.2 km derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde hissedildi.
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İzmir'de 4.3 şiddetin de deprem
İzmir’in Menemen ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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