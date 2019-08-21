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İZMİR YANGINLARINDA ŞÜPHELER KİMİN ÜSTÜNDE?

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İZMİR YANGINLARINDA ŞÜPHELER KİMİN ÜSTÜNDE?
Peş peşe çıkan orman yangınlarında kundaklama şüphesi artarken CHP’li Mahmut Tanal, alevlere teslim olan bölgelerin altın madeni sahaları olduğunu söyledi.

Son dönemde ormanlık alanların peş peşe alevlere teslim olması dikkat çekiyor. CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, orman yangını çıkan bölgelerin altın madeni sahaları olduğunu söyledi.

Twitter hesabından orman yangını çıkan bölgelerin ve Türkiye madenlerinin haritalarını paylaşan Tanal, “Türkiye maden haritasına bakıldığında, orman yangını çıkan bölgelerde altın madeni olduğu gözüküyor. Yangınların çıkışıyla ilgili Bakan da şüphesini dile getirdi. Ormanlarımızı yakanlar biran önce tespit edilip hesabı sorulmalıdır. Yangın çıkan alanlar tekrar ağaçlandırılmalı” diye yazdı.

BAKAN PAKDEMİRLİ DE KUNDAKLAMADAN ŞÜPHELENİYOR

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine de yayılan orman yangınıyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangınların çıkış sebeplerine ilişkin kuşkularını dile getirerek, “Biz burada bu yangınla uğraşırken Bademler köyünün kuzeyinde 3 ayrı noktada bir anda yangın başladı. Ben bunları iyi niyetli bulduğumu söyleyemem. O yangınla ilgili de bir şey bulamadık ama iyi niyetli olmama ihtimali yüksek” ifadelerini kullandı. Kolluk kuvvetlerinin araştırmalarını sürdürdüğünü belirten Pakdemirli, kasti çıkan yangınlarda cezanın müebbet hapis cezası olduğunu hatırlattı.

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