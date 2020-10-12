İzmir, Mersin ve Kırıkkale'den sonra şimdi de İstanbul! Ölü sayısı 29'a yükseldi

İzmir'de 16, Mersin'de 5 ve Kırıkkale'de de 7 kişinin öldüğü sahte içkiden bir kötü haber de İstanbul'dan geldiç İstanbul Barosu avukatlarından Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun sahte alkolden hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 2 gün önce kaldırılan Kemal K., Abdil K. ve Rahmi K. alkol aldıklarını ardından görme kaybı yaşadıkları gerekçesiyle hastaneye kaldırıldılar..Metil alkolden zehirlendiklerinden şüphelenilen 3 kişi yoğun bakım servisinde tedavi altında tutulurken, hastane ihbarıyla harekete geçen

Kartal ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkol zehirlenmesi yaşayan 3 kişinin, zehirlenmelerine neden olan içkiyi Petroliş Mahallesi’ndeki bir adresten aldıklarını belirledi. Adrese baskın düzenleyen ekipler, işletme sahibi Yavuz Ö.'yü gözaltına alırken adreste yaptığı aramalarda rakı yapımında kullanılan 290 anason kiti, 10 votka kiti, 2.5 litre sahte rakı ve aynı miktarda sahte votka ele geçirdi. Öte yandan aramalarda, metanol zehirlenmelerine sebep olan 9 şişe metil alkol de ele geçiren ekipler, aynı gün Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma hastanesinde gelen ikinci bir ihbarla gittikleri hastanede 36 yaşında bir şahısın ise sahte alkolden hayatını kaybeyttiği bilgisine ulaştılar. Yapılan kimlik incelemesinde Avukat olduğu ve zehirlenen diğer 3 şahısın alkol aldığı aynı adresten alkol aldığı belirlenen Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nda metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybettiği öğrenildi. Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

İZMİR'DE 5 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

İzmir’in çeşitli ilçelerinde sahte içki içtikleri iddia edilen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı. İzmir’in Urla ve Ödemiş ilçelerinde de 5 kişi daha sahte içkiden hayatını kaybetti.

Urla’da sahte alkol tükettiği iddia edilen 46 yaşındaki Hakan Ulukaya, rahatsızlanarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Buradan Manisa’ya sevk edilen Ulukaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ödemiş ilçesinde ise mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle Ödemiş Devlet Hastanesine başvuran 6 kişinin, yapılan tahliller sonucunda sahte içki tükettikleri ortaya çıktı. Sahte içki tüketenlerden Mehmet Görgülüer ve Engin Dokuyucu vefat etti. Kuzen oldukları öğrenilen Görgülüer ve Dokuyucu’nun cenazeleri bugün toprağa verilecek. Ödemiş Devlet Hastanesinde sahte içki nedeniyle tedavi görenlerden bir kişi de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Hastaneye kaldırılan çok sayıda kişinin tedavisine devam edilirken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ise genişletildiği öğrenildi.

MERSİN'DE SAHTE ALKOLDEN 5 KİŞİ ÖLDÜ

Kentte son günlerde sahte alkol içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi, hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkolden ölümler ve hastanelerde gözlem altında tutulan 8 kişinin ölüm tehlikesi atlatması nedeniyle operasyon başlattı.

Merkez Toroslar ilçesindeki büfeye baskın yapan polis ekipleri, ele geçirilen 19 adet yarımşar litrelik şişelerdeki sıvının, metanol oranı yüksek sahte içki olduğunu saptadı. Kapatılan büfenin işletmecileri H.Ü. ve E.A., gözaltına alındı. Şüpheliler, sahte içkileri M.F. isimli kişiden temin ettiklerini söyledi. M.F.’nin merkez Mezitli ilçesindeki evine baskın yapan ekipler, 52 bidon içinde toplam 260 litre etil alkol ile çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirdi. M.F. ile yanında bulunan ismi açıklanmayan 1 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.

Öte yandan Mersin polisi, büfeden sahte içki satın aldığı belirlenen ve ölüm tehlikesi atlatan 8 kişiye de ulaşıp, toplam 19 litre sahte içkiye el koydu. Ayrıca kent genelindeki yaklaşık 650 büfede sahte içki denetlemesi yapan polis, halkı internet üzerinden etil alkol alımı yapmaması konusunda uyardı.

KIRIKKALE'DE 7 ÖLÜM

Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 8 kişiden 7'si öldü, birinin tedavisi sürüyor. Alınan bilgiye göre, kent merkezinde son üç günde zehirlendiklerini belirten 8 kişi hastanelere başvurdu. Hastanede tedavi altına alınanlardan İ.Y, C.D, ÜG, Y.M, H.V, M.Ö. ve A.B. hayatını kaybetti, Ö.Ö'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

MUĞLA'DA DA SAHTE İÇKİ VE KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Muğla'da yapılan operasyonlarda sahte içki ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili 56 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Bürosu, geçen hafta sonu il merkezi ve ilçelerinde 24 farklı işletmeye operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 575 litre etil alkol, 67 litre el yapımı sahte içki, çok sayıda şişelenmiş sahte içki, 377 adet gümrük kaçağı puro, 2 bin 32 adet sigara sarma kağıdı, 9 kilo kıyılmış tütün, 18 kutu gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 204 parça Roma dönemine ait tarihi sikke, 6 adet tarihi obje, 2 adet Roma dönemine ait tarihi eser toprak küp, 1 adet çek, 7 senet, 1 ruhsatsız tabanca, 56 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler kapsamında 56 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.