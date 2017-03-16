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İzmir Konak'ta zabıtanın yemlerini döktüğü kuşçu amca konuştu

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İzmir Konak'ta zabıtanın yemlerini döktüğü kuşçu amca konuştu
İzmir'in simgesi Konak Meydanı'nda vatandaşların çektiği bir görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntüde zabıta Kuşçu İzzet Amca'nın 1 liradan sattığı yemleri yere döküyordu. Görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti. 24 yıldır aynı yerde yem sattığın

İzmir’in simgesi Konak Meydanı’nda bardağı 1 TL’den sattığı yemlerini zabıta ekiplerinin yere dökmesiyle sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin İzzet Yeşilgöz’ün yemlerini önünden alarak yere döktüğü görüntü sosyal paylaşım sitelerinde büyük tepki çekti.

BELEDİYE EKİPLERİ GELİP ÖZÜR DİLEMİŞ

hurriyet.com.tr’nin Konak Meydanı’nda bulduğu Kuşçu İzzet Amca 24 senedir aynı yerde yem sattığını anlatarak, sabah belediye ekiplerinin gelerek kendisinden özür dilediğini, 5 kilo yem hediye ettiğini söyledi, “Kimseden şikayetçi değilim” dedi.

'Millet hakkımı aradı, sağolsun' diyen İzzet Yeşilöz 24 senedir Konak Meydanı’nda güvercinlere yem sattığını anlatıyor. Kimi gün 15 lira kazanıyor, kimi gün eli boş dönüyor. Sabah 08.00’de geliyor, yağmurda, çamurda, soğukta, yaz sıcağının ortasında... Hava kararana kadar, kuşlar meydanı terk edene kadar çalışıyor. Çocuğunu büyütmüş de şimdi de 4 torununu okutuyor kazandığıyla...

İzzet Amca, aynı zamanda Konak Meydanı’ndaki tarihi caminin bakımını da yaptığını belirterek şöyle söylüyor: “Kimseden şikayetçi değilim. Zabıta da haklı. O gün gelip yemlerimi döktüler ama sabah gelip belediyeden yapan kişi de müdürler de özür diledi. Bana 5 kilo yem hediye ettiler. Allah razı olsun. Kimseden şikayetçi değilim. Zabıta da haklı.”

'BU ADAMCAĞIZ NE YAPSIN?'

Görüntü sonrası vatandaşlar "Bu adamcağız ne yapsın? Gidip hırsızlık yapsa daha mı iyiydi. Hem bu kulenin etrafında kuşlar varsa bu insanların sattıkları buğday sayesinde var. Sanki bu kuşları kendileri beslemek için bir şey yapıyorlar” demişti. 

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