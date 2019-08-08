İZLEMEYE DOYAMADILAR

Güzel oyuncu ve şarkıcı Bella Thorne arkadaşları ile birlikte plajda vakit geçirirken görüntülendi.

Yakın zamanda panseksüel olduğunu açıklayan güzel Bella Thorne denize girerken görüntülendi.Bella'nın bikinisi ile takım olan eteği ve spor ayakkabıları çok beğenildi.Bella'nın güzel fiziği ise görenleri hayran bıraktı.