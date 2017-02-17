  • BIST 88.264
  • Altın 146,844
  • Dolar 3,6752
  • Euro 3,9135
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

İzdivaç programlarına 1 yılda 11 milyon lira ceza!

»
İzdivaç programlarına 1 yılda 11 milyon lira ceza!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), şikayet rekoru kıran evlilik programlarına son bir yılda toplam 11,2 milyon lirayı aşan ceza kesti.

RTÜK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, evlilik programlarıyla ilgili vatandaşlardan 444 1 178 çağrı hattı, web sayfası ve elektronik posta adresi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden 2015'te 7 bin 297, 2016'da ise 94 bin 792  şikayet ulaştı. Bunların yanı sıra TBMM, Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve  Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumu'na da çok sayıda şikayet iletildi.


Bu kapsamda RTÜK, 15 Şubat'taki toplantısında evlilik programlarını tekrar masaya yatırdı. Toplantıda, Kanal D'deki 'Kısmetse Olur', star TV'de yayınlanan 'Zuhal Topal'la' ve Show TV'deki 'Evleneceksen Gel' adlı programlara yaklaşık 1 milyon lira ceza verildi. Bu cezalarla birlikte son bir yılda RTÜK'ün evlilik programlarına verdiği para cezası, 11,2 milyon lirayı aştı.

'Kısmetse Olur', 'Zuhal Topal'la' ve 'Evleneceksen Gel' adlı programlar en fazla şikayet edilenler arasında yer aldı. Şikayetler ağırlıklı olarak, genel ahlaka, manevi değerlere ve ailenin  korunması ilkesine aykırılık ve argo sözcükler kullanılması nedeniyle yapıldı.  Evliliğin maddiyata indirgenmesi, adayların dış görünüşleri? i?le yargılanması,  adaylar arasındaki nahoş davranışlar, küçük düşürücü söylemler, adayların komi?k  duruma düşmelerine neden olunması, sansasyonel kişilere ısrarla yer verilmesi,  olayların dramatize edilmesi, katılımcıların evlilik dışı amaçları, engelli  adayların engellerinin ön plana çıkarılması, bir kısım ajans çalışanlarının  katılımcı gösterilmesi vatandaşların programlara getirilen diğer eleştiriler  oldu.

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi, insan onuruna aykırı yayın  yapılması ve toplumsal değerlerin dikkate alınmaması da şikayetler arasında  bulunuyor.

"10 KANALA DAHA İHLAL CEZASI VERİLDİ"

RTÜK'ün son toplantısında, dini duyguları istismar ederek haksız  ticari çıkar elde eden, cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışı yapan, canlı sohbet hatları reklamı yapan, 'ara-kazan', 'bul-kazan' gibi bahis siteleri ve çeşitli 'tele alış-veriş' programları yapan kanallara da ceza verildi. Bu kapsamda, Farklı TV, Bedir, Maya TV, Son Hedef TV, Al TV, Yeni sinema, Dolunay TV, Derya TV ve Anadolu TV'ye çeşitli miktarlarda para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Üst kurul ayrıca, cinsel ve uygunsuz içerikleri nedeniyle FX TV'ye de ceza verdi.

Üst kurul kararları, sağlık Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'na bildirildi.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SİMGE'DEN SAMBA ŞOV16 Şubat 2017 Perşembe 16:34
  • Amuda kalktı, zirveye çıkamadı!16 Şubat 2017 Perşembe 16:30
  • GÜNAY İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI16 Şubat 2017 Perşembe 16:25
  • Yanaktan öpüşecektik, öyle denk geldi!16 Şubat 2017 Perşembe 15:20
  • Serenay bu sefer kafayı kime taktı?16 Şubat 2017 Perşembe 15:12
  • Harika Avcı sıkı geliyor!16 Şubat 2017 Perşembe 14:51
  • Şanslı yenge16 Şubat 2017 Perşembe 14:45
  • Beren saat niye kahkaha att?16 Şubat 2017 Perşembe 14:34
  • Filiz Taçbaş adliyede neden sinir krizi geçirdi?16 Şubat 2017 Perşembe 14:30
  • Kapak kızı Ashley!16 Şubat 2017 Perşembe 13:22
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim