'İzdivaç programları için yolun sonu görünüyor'

TBMM, RTÜK’ün 'yayıncılık ilkelerini ihlal' gerekçesiyle büyük cezalar verdiği izdivaç programları için komisyon kurdu. Yazarımız Ali Eyüboğlu da son dönemde gündemden inmeyen evlilik programlarını mercek altına aldı.

Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu'nun, "Hodri Meydan Zuhal Topal" başlıklı yazısı şöyle:

'İzdivaçların perde arkası araştırılsın' yazım bir hayli yankı uyandırdı.

Aynı gün Esra Erol, "Bütün duygularıma tercüman oldu" deyip, ATV ekranında yazım için bana teşekkür etti.

Zuhal Topal’dan ise ertesi gün ilginç bir hamle geldi.

Fanları, sosyal medya hesaplarından bana o yazıyı Esra Erol’un yazdırdığı iftirasını atarken Topal da canlı yayında 21 yaşındaki gencecik masum kız (Hanife) ile uğraşanları önce kınadı, sonra Allah’a havale etti. Topal, ardından önce kaş göz, daha sonra sağ eliyle yazma işareti yapıp, "Biz biliyoruz onu yaptıranı. Oyuna gelme" dedi.