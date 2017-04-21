İstanbul Küçükçekmece’de, üç kişi tarafından sigara vermediği gerekçesiyle öldürülen Mustafa Mert Peker’in kız arkadaşı Gülşah D.: “Kalbini tutuyordu. Elimi bastırdım. ‘İyiyim’ dedi, sonrası kâbus”

İstanbul Küçükçekmece'de "sigara vermedi" diye öldürülen Mustafa Mert Peker'in o gün yanında olan kız arkadaşı Gülşah D. (18) ilk kez konuştu.

Gülşah D., "Ben karşı koyamadım katile saniyeliğine kafamı telefonumu alan çocuğa çevirdim, sonra Mert'ime döndüğümde kalbini tutuyordu. Ellerinin üstüne ellerimi bastırdım, 'İyiyim' dedi sonrası kâbus" dedi. Göl kenarında arkadaşları Gülşah D. ve Semih A. ile birlikte gezintiye çıkan Peker, yanlarına gelen üç kişiye 'sigara vermedi' diye hayatından oldu. Üçü de 18 yaşından küçük olan katil zanlıları tutuklandı. İşte "Hayatım boyunca unutamayacağım bir acı çekiyorum" diyen Gülşah D.'nin anlattıkları:

'NEFES AL' DİYE YALVARDIM

"Arkadaşlarımla beraber yürürken üç çocuk geldi. Sigara istedi. Biz de 'Sigara yok' dedik, tartışma başladı. Birisi benim telefonumu gasp etti, Mert birkaç yumruk attı, kavga büyüdü. Semih diye bir arkadaşımız daha vardı yanımda o hemen polise haber vermek için koştu. Ben ayırmaya çalıştım, karşı koyamadım katile. Saniyeliğine kafamı telefonumu alan çocuğa çevirdim, sonra Mert'ime döndüğümde kalbini tutuyordu. Ellerinin üstüne ellerimi bastırdım. 'İyiyim' dedi. Sonrası kâbus.

Mert'e sarıldım, kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Gözlerime baktı en son. Ben 'Nefes al' diye yalvardım. Nabzı hâlâ vardı nefes almaya çalışıyordu, ağzını açtım rahat alsın diye ama olmadı. Montumu çıkardım yarasına bastım, fakat çok kan kaybediyordu. Vücudunun neredeyse tamamı kan olmuştu. Sonra ambulans geldi. Aldı götürdü, yolda hayatını kaybetti. O günden beri sanki o bıçak benim kalbime saplandı. Çok kötü durumdayım.

GÖZLÜĞÜ HATIRA KALDI

Şimdi bana ondan geriye cep telefonu ve gözlüğü kaldı, onlara baktıkça içim çok acıyor. Ben bu yaşadıklarımı nasıl atlatacağımı bilmiyorum. Ayrıca bu durum Küçükçekmece sahilinde ilk değil. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için, gerekli güvenliğin alınması gerek."