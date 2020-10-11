İyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti: İşte koronavirüste anbean yaşananlar

İşte dünyada bugün yaşananlar...
RUSYA'DA SON 24 SAATTE 13 BİN 634 VAKA
Rusya’da son 24 saatte 13 bin 634 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 298 bin 718’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 143 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 22 bin 597’ye ulaştığını açıkladı.
MEKSİKA'DA CAN KAYBI SON 24 SAATTE 135 ARTTI
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika’da 4 bin 577 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 814 bin 328 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 135 kişi daha artarak 83 bin 642’ye ulaştı
HİNDİSTAN'DA CAN KAYBI ARTIYOR
Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 918 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 108 bin 334'e yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 74 bin 383 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 53 bin 806'ya çıktı.