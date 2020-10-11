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İyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti: İşte koronavirüste anbean yaşananlar

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İyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti: İşte koronavirüste anbean yaşananlar
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 77 bin kişi hayatını kaybetti. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 37 milyon 477 bini aştı. İyileşenlerin sayısı da 28 milyon 117 bini geçti.
İyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti: İşte koronavirüste anbean yaşananlar

İşte dünyada bugün yaşananlar...

RUSYA'DA SON 24 SAATTE 13 BİN 634 VAKA
İyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti: İşte koronavirüste anbean yaşananlar
Rusya’da son 24 saatte 13 bin 634 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 298 bin 718’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 143 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 22 bin 597’ye ulaştığını açıkladı.
MEKSİKA'DA CAN KAYBI SON 24 SAATTE 135 ARTTI
İyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti: İşte koronavirüste anbean yaşananlar

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika’da 4 bin 577 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 814 bin 328 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 135 kişi daha artarak 83 bin 642’ye ulaştı

HİNDİSTAN'DA CAN KAYBI ARTIYOR
İyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti: İşte koronavirüste anbean yaşananlar

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 918 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 108 bin 334'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 74 bin 383 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 53 bin 806'ya çıktı.

İyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti: İşte koronavirüste anbean yaşananlar
İyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti: İşte koronavirüste anbean yaşananlar
      
 
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