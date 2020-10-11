İyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti: İşte koronavirüste anbean yaşananlar

MEKSİKA'DA CAN KAYBI SON 24 SAATTE 135 ARTTI

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika’da 4 bin 577 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 814 bin 328 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 135 kişi daha artarak 83 bin 642’ye ulaştı