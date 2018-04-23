İYİ Parti'ye Geçen 15 Vekili Kim Belirledi?

15 CHP milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesi siyaset gündemine bomba gibi düştü. 15 milletvekilinin ismini kim belirledi?

CHP ile 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ittifak görüşmesi yaptığı İYİ Parti arasında ilk işbirliği, ilk sonucunu verdi.

Cuma gecesi İstanbul’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kamuoyuna duyurulmayan gizli görüşmesinde, YSK’nın İYİ Parti’nin seçimlere girmemesi yönünde karar verme ihtimaline karşı Meclis’te grup kurulması kararı alındı.

Beş milletvekili bulunan İYİ Parti’nin Meclis’te grup kurması için gerekli olan 20 sandalyeye ulaşması için CHP’den 15 milletvekilinin istifa etmesi gerekiyordu.

İSİMLERİ TEK TEK KILIÇDAROĞLU BELİRLEDİ...

Habertürk'ün haberine göre, Akşener ile İstanbul'da gerçekleşen gizli görüşmenin ardından kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapan Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’nin seçimlere katılması için 15 milletvekilinin istifa etmesi seçeneği için düğmeye bastı.

İstifa edecek milletvekillerinin isimlerini Kılıçdaroğlu belirledi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu’nun talimatı doğrultusunda cumartesi günü isimleri belirlenen 15 milletvekilini telefonla tek tek arayarak dün saat 11.00’de Meclis’te toplantıya çağırdı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KARARI MECLİS'TE BİLDİRİLDİ...

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, 15 milletvekiliyle dün Meclis’te buluştu.

İYİ Parti’nin seçimlere girmesi için grup kurma seçeneğinin gündemde olduğu ve bu konuda genel başkanın talimatıyla isimlerinin belirlendiği ifade edilerek vekillerden partiden istifa etmeleri istendi.

"İYİ PARTİ'YE GİDİN" DENEN VEKİLLER ŞAŞIRDI AMA...

Şok talep karşısında şaşkınlıklarını gizlemeyen milletvekilleri, Kılıçdaroğlu’nun talimatına firesiz uyma kararı aldı.

2 saatlik toplantı sonunda, Kılıçdaroğlu tarafından isimleri belirlenen 15 milletvekili CHP’den istifa ve İYİ Parti’ye katılma dilekçelerini imzalayarak grup başkanvekillerine teslim etti.

İSTİFALAR BÖYLE DUYURULDU....

İstifa dilekçelerinin verilmesinin ardından 15 milletvekili, CHP Grup Başkanvekilleri ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile basın toplantısı yaptı. Engin Altay, “Demokrasinin kazanması için, yargının siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için, siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla CHP’ye mensup 15 milletvekili partimizden bugün istifa ettiler ve İYİ Parti’ye katıldılar” diyerek istifaları resmen duyurdu.