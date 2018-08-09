İYİ Partili Aytun Çıray'dan bomba iddia

İYİ Partili Aytun Çıray, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD'nin taleplerini yükselttiğini öne sürdü.

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, sosyal medya üzerinden ABD-Türkiye gerilimi hakkında flaş bir açıklamada bulundu. Çıray yaptığı açıklamada, 'ABD taleplerini yükseltti. Papaz'la birlikte tutuklu tüm Amerikalıların bırakılmasını istiyor.' dedi.

'DİKKATLE İZLİYORUZ'

İşte Çıray'ın açıklamaları;

ABD taleplerini yükseltti. Papaz'la birlikte tutuklu tüm Amerikalıların bırakılmasını istiyor. Bizim heyetin kompozisyonuna bakıldığında Halkbank'a gelecek cezanın da konuşulacağı anlaşılıyor. Dikkatle izliyoruz.

ABD İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Türk-Amerikan ilişkilerindeki son gelişmeleri ele almak üzere Washington'a gelen Türk heyetinin ABD'li yetkililerle görüşmesi sona erdi.

DİYALOGLAR YÜZ YÜZE GERÇEKLEŞECEK

Taraflar arasında krizin aşılması amacıyla yürütülen görüşmeler sonuç verdi, belli konularda ön mutabakat sağlandı. Her iki tarafın da diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesinden memnun olduğu ifade edildi.

Diyaloğun sağlıklı ilerlemesi ve sonuç alınabilmesi için görüşmeler bundan sonra yüz yüze gerçekleşecek.