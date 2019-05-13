  • BIST 86.242
  • Altın 254,192
  • Dolar 6,0912
  • Euro 6,8552
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

İYİ PARTİ'DEN YSK'YA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN İPTALİ İÇİN BAŞVURU!

»
İYİ PARTİ'DEN YSK'YA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN İPTALİ İÇİN BAŞVURU!
İYİ Parti, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi ve 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptali için YSK'ya başvuru yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, YSK'ya gelerek yeni dilekçe verdi. Seymen, YSK'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, sandık kurul başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olmaması nedeniyle iptal ettiğini hatırlatarak, bu kararın tekrar değerlendirilmesi için yaptıkları başvurunun 'jet hızı' ile reddedildiğini söyledi.

YSK'nın, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlileri arasından teşkil edilmemesi durumunun seçimin iptaline sebep olabileceği konusundaki kararında ısrar ettiğini belirten Seymen, daha önce aynı sebeple, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sandık kurullarının kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından teşkil edilmesi nedeniyle İYİ Parti olarak müracaatta bulunduklarını ve bunun YSK tarafından reddedildiğini dile getirdi. 

Aynı konuda yapılan AK Parti'nin müracaatının ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yönünden kabul edildiğini anımsatan Seymen, "Bu şunu gösteriyor, Türkiye'de maalesef son yıllarda hukuk, yapılan müracaatın içeriğine, mevzuata, yasalara göre değil, müracaatı kimin yaptığına göre sonuç veriyor" değerlendirmesini yaptı. 
Seymen, buna rağmen, Mustafakemalpaşa ilçesiyle ilgili ret kararının, YSK'nın İstanbul kararı doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi için YSK'ya müracaat edeceklerini söyledi. 

'AK PARTİ'NİN MÜRACAATI NASIL İNCELENDİYSE..'

31 Mart seçimleriyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında ilçe belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyelikleri için de iptal istemiyle daha önce başvuru yaptıklarını hatırlatan Seymen, bugün ayrıca 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde de sandık kurulları aynı şekilde oluşturulduğundan tam kanunsuzluk sebebiyle bu seçimlerin de iptal edilmesi yönündeki müracaatlarını yapacaklarını belirtti. 

24 Haziran seçimlerinde sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmadığı yönünde bir tespitlerinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Seymen, sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin listelerinin siyasi partilere verilmediğine dikkati çekti.

Seymen, "AK Parti'nin yaptığı müracaat nasıl incelendiyse, nasıl ilçe seçim kurullarına talimat verilerek bunlar tespit edildiyse, biz YSK'dan bunların tespit edilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. 

'İSTİFA ETMESİ GEREKENLER BU BİNADA'

Bir başka soru üzerine, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın emekliliğini istemesini de değerlendiren Hasan Seymen, "Demek ki bu hukuksuzluklara dayanamamış Müberra Hanım, o nedenle istifa etmiş. İstifa etmesi gerekenler bu binada aslında" dedi.

Hasan Seymen, İstanbul'da aynı zarfın içindeki dört pusulanın üçünün iptal edilmediğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Eğer YSK, 'sandık kurulu başkan ve üyeleri kamu görevlisi değil, bu iptal gerektirir' kararı verdiyse İstanbul'da aynı sandıktan çıkan dört oydan birini iptal edip üçünü iptal etmemek tam kanunsuzluktur. Tam kanunsuzluk müracaatı süreye tabi değildir. Madem YSK kendisi bu tam kanunsuzluğu tespit etti, biz YSK'nın bu tespitine dayanarak, 'İstanbul seçimlerinin tümü bu tespite göre iptal edilmelidir' diyoruz. 24 Haziran seçimlerinin tamamı da bu tespite göre iptal edilmelidir." 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Sloganımızı da çalacaklar dikkat!"13 Mayıs 2019 Pazartesi 13:57
  • "Daha güzel olacak"13 Mayıs 2019 Pazartesi 13:49
  • "İmamoğlu'nun mazbatası çalındı"13 Mayıs 2019 Pazartesi 13:42
  • İmamoğlu'na büyük destek!13 Mayıs 2019 Pazartesi 13:09
  • ESAT BEKLENMEDİK HAMLE YAPTI13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:55
  • NİL KARAİBRAHİMGİL ÜCRETİ ARTTIRDI13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:10
  • EMİNA JAHOVİÇ ESKİ AŞKI İLE Mİ BİRLİKTE?13 Mayıs 2019 Pazartesi 09:34
  • FENER OL KAMPANYA ÖDÜLLERİ BELLİ OLDU13 Mayıs 2019 Pazartesi 09:25
  • SEÇİM KURULU BAŞKANI BELLİ OLDU13 Mayıs 2019 Pazartesi 09:21
  • ZEHİRLİ SU SEMT SAKİNLERİNİ KORKUTTU13 Mayıs 2019 Pazartesi 08:16
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim