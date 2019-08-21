Medyafaresi.com'un haberine göre; Toplantı geç bittiği için bugüne bırakılan açıklamayı İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu yaptı.
Açıklamada, "Demokrasi ve hukuk, millet iradesinin tecelli etmesinin en önemli aracı ve teminatıdır. Ancak seçilmiş olmak, seçilenlere suç işlemek ve hukuka uymamak imtiyazı tanımaz. Teröre ve teröre destek verenlere gerekli ceza verilmeli fakat bu süreçte alınan idari kararlar ve yapılan idari işlemler doğruluk karinesi ile devlete ve hukuka olan itimadı sarsmamalıdır" dedildi.
Açıklamada ayrıca belediye başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son beş ay içerisinde gerçekleşmiş ise bunu somut ve hukuki argümanlar ile halka açıklamanın iktidarın görevi olduğu belirtildi.
- BIST 95.975
- Altın 275,640
- Dolar 5,7102
- Euro 6,3398
- İstanbul 27 °C
- Ankara 26 °C
- ALTIN YÜKSELİYOR!
- FINDIK ALIMI BAŞLADI!
- ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ, BU YIL ÇOK FARKLI!
- İSTANBUL ANADOLU YAKASI YAĞIŞA TESLİM OLDU!
- AKP'DEN, DAVUTOĞLU, GÜL VE BABACAN'A 18. YIL ETKİNLİĞİ İÇİN DAVET GELMEDİ!
- İYİ PARTİ'DEN KAYYIM TEPKİSİ GELDİ!
- BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN?
- BURSA'DA PEŞ PEŞE 3 DEPREM!
- BURCU ESMERSOY, EŞİYLE BOŞANMA KARARINI ALDI!
- SUUDİ ARABİSTAN'DA KADINLARA SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ!
- YENİ AKİT GENEL YAYIN YÖNETMENİNİ ÖLDÜREN DAMADA, 37,5 YIL CEZA!
- EDVİNA SPONZA, KİMDEN KORUNUYOR?
- WHATSAPP KULLANICILARI DİKKAT!
- ERDOĞAN'IN ARKADAŞININ İNŞAAT PROJESİ MÜHÜRLENDİ!
- YANGIN 54 SAAT SONRA KONTROL EDİLDİ!
İYİ PARTİ'DEN KAYYIM TEPKİSİ GELDİ!
İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarını görevden uzaklaştırması ve yerlerine kayyum ataması değerlendirildi.
Medyafaresi.com'un haberine göre; Toplantı geç bittiği için bugüne bırakılan açıklamayı İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu yaptı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FINDIK ALIMI BAŞLADI!Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) Ordu'da yeni sezon fındık alımına başlandı. TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal, Giresun kalite fındığın kilosu 17, levant kalite fındığın ise 16,5 liradan alınacağını söyledi.
ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ, BU YIL ÇOK FARKLI!56. Antalya Altın Portakal Film Festivali yaklaşırken festivalin ilk basın buluşması Antalya’da gerçekleşti.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI YAĞIŞA TESLİM OLDU!Şiddetli yağış nedeniyle İçerenköy’de dükkanları su bastı. Dükkanlardaki eşyalar zarar görürken, dükkan sahipleri suyu tahliye edebilmek için yoğun çaba serf etti. Fikirtepe metrobüs alt geçidini de su bastı.
AKP'DEN, DAVUTOĞLU, GÜL VE BABACAN'A 18. YIL ETKİNLİĞİ İÇİN DAVET GELMEDİ!AKP'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan davet edilmedi.
VİDEO GALERİ
- 13:58 - ALTIN YÜKSELİYOR!
- 13:51 - FINDIK ALIMI BAŞLADI!
- 13:34 - ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ, BU YIL ÇOK FARKLI!
- 13:31 - İSTANBUL ANADOLU YAKASI YAĞIŞA TESLİM OLDU!
- 13:26 - AKP'DEN, DAVUTOĞLU, GÜL VE BABACAN'A 18. YIL ETKİNLİĞİ İÇİN DAVET GELMEDİ!
- 12:57 - İYİ PARTİ'DEN KAYYIM TEPKİSİ GELDİ!
- 12:37 - BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN?
- 12:32 - BURSA'DA PEŞ PEŞE 3 DEPREM!
- 12:20 - BURCU ESMERSOY, EŞİYLE BOŞANMA KARARINI ALDI!
- 12:14 - SUUDİ ARABİSTAN'DA KADINLARA SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ!
- 12:10 - YENİ AKİT GENEL YAYIN YÖNETMENİNİ ÖLDÜREN DAMADA, 37,5 YIL CEZA!
- 11:51 - EDVİNA SPONZA, KİMDEN KORUNUYOR?
- 11:41 - WHATSAPP KULLANICILARI DİKKAT!
- 11:31 - ERDOĞAN'IN ARKADAŞININ İNŞAAT PROJESİ MÜHÜRLENDİ!
- 11:24 - YANGIN 54 SAAT SONRA KONTROL EDİLDİ!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim