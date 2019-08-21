İYİ PARTİ'DEN KAYYIM TEPKİSİ GELDİ!

İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarını görevden uzaklaştırması ve yerlerine kayyum ataması değerlendirildi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Toplantı geç bittiği için bugüne bırakılan açıklamayı İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu yaptı.

Açıklamada, "Demokrasi ve hukuk, millet iradesinin tecelli etmesinin en önemli aracı ve teminatıdır. Ancak seçilmiş olmak, seçilenlere suç işlemek ve hukuka uymamak imtiyazı tanımaz. Teröre ve teröre destek verenlere gerekli ceza verilmeli fakat bu süreçte alınan idari kararlar ve yapılan idari işlemler doğruluk karinesi ile devlete ve hukuka olan itimadı sarsmamalıdır" dedildi.

Açıklamada ayrıca belediye başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son beş ay içerisinde gerçekleşmiş ise bunu somut ve hukuki argümanlar ile halka açıklamanın iktidarın görevi olduğu belirtildi.