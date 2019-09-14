SonDakika.com'un haberine göre; Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan ailelerin mücadelesi devam ederken, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'den skandal bir açıklama gelmişti.
HDP'Lİ GÜVEN NE DEMİŞTİ?
HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada terörle bağlantısı olan HDP'li vekillerin görevden alınmasını, kayyum atamalarını eleştirmiş, terör örgütü PKK'yı ve dağa katılımları destekleyen açıklamalarda bulunmuştu. Güven, "Bu devam edecek çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran zihniyet, Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım da olacak savaş da olacak çatışmalar da…" ifadelerini kullanmıştı.
İYİ PARTİ'DEN ÇAĞRI: DOKUNULMAZLIĞINI KALDIRIN
Büyük tepki çeken bu açıklamayla ilgili en sert tepki İYİ Parti'den geldi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İYİ Parti, iktidara HDP'li Güven'in dokunulmazlığının hemen kaldırılması çağrısında bulundu.
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İYİ PARTİ'DEN HDP'Lİ VEKİL İÇİN ÇAĞRI!
SonDakika.com'un haberine göre; Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan ailelerin mücadelesi devam ederken, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'den skandal bir açıklama gelmişti.
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